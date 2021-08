'Nine Perfect Strangers' tiene un gran reparto pero la serie de misterio en Amazon apenas ofrece más alicientes

'Nine Perfect Strangers' es una de las grandes apuestas televisivas de este 2021. Solamente hay que echar un ojo a su llamativo reparto y recordar el hecho de que parte de una novela de Liane Moriarty, la misma autora detrás de la muy exitosa 'Big Little Lies'. Una mezcla más que suficiente para que muchos esperen que se convierta en el nuevo bombazo del año

Eso sí, 'Nine Perfect Strangers' también llega con un hándicap inesperado, ya que su punto de partida guarda ciertos puntos en común con 'The White Lotus', la muy disfrutable serie de HBO cuya primera temporada llegó a su final este pasado 15 de agosto. Ni siquiera una semana de separación entre ambas y mucho me temo que la serie que en España podremos ver en Amazon a partir del 20 de agosto sale perdiendo en la comparación, y por mucho.

Eclipsada por 'The White Lotus'

La serie nos cuenta cómo nueve desconocidos llegan a un apartado resort con la promesa de desconectar de la agitada vida urbana para formar parte de una experiencia que transformará y sanará sus vidas. Ellos lo ven inicialmente como poco menos que unas vacaciones de lujo, pero la elección de los participantes no ha sido dejada precisamente al azar.

Resulta curioso que 'Nine Perfect Strangers' y 'The White Lotus' sean al mismo tiempo tan parecidas y tan diferentes entre sí. En ambos casos se recurre al misterio como gancho adicional para atrapar la atención del espectador, pero la serie de HBO opta la duda sobre quién morirá para despertar nuestra curiosidad por las interacciones de los personajes, mientras que en la serie de Hulu no me sorprendería nada que las dudas detrás de las motivaciones de la anfitriona del resort acaben derivando en alguna muerte.

No obstante, eso no dejan de ser suposiciones por mi parte, ya que por ahora he visto solamente los tres primeros episodios de 'Nine Perfect Strangers' y tampoco puedo decir que me haya quedado con ganas de seguir adelante. Es verdad que la cercanía en el tiempo de 'The White Lotus' juega en su contra, pero incluso sin tener eso en cuenta, no termina de haber nada en la serie que nos ocupa que consiga engancharte.

Ni chicha ni limoná

Por un lado, el misterio parece planteado más a chispazos que a partir de una idea bien pautada. Buena prueba de ello la tenemos con los constantes saltos entre personajes y la falta de un tono común que llegue a dar una verdadera unidad a sus historias más allá de que coinciden en el mismo lugar.

No es que llegue a resultar deslavazada, pero sí noto cierta indecisión que pone las cosas más difíciles para dejarse llevar. Al respecto también llama la atención que no establezca un clima o atmósfera atractivo. Ya siento volver de nuevo a 'The White Lotus', pero en la serie de HBO la música jugaba un factor esencial para situar al espectador, como también lo era la propia localización, mientras que aquí poco hay que rascar más allá del contraste, subrayado en más de una ocasión a través de los diálogos, entre el ajetreo del día a día y la aparente calma de ese lugar aislado.

Tampoco ayuda que no se consiga dar con el equilibrio necesario para que los personajes brillen. Y es que una cosa es jugar con la día de que resulten antipáticos para ponerles en situaciones en las que el espectador disfrute viéndoles pasándolo mal, pero aquí lo habitual es que simplemente resulten repelentes en mayor o menor medida. El talento de su reparto lo compensa hasta cierto punto, pero necesitaban un material mejor para poder llegar a brillar.

Casi podría parecer que he odiado la serie por lo dicho en los últimos párrafos, pero el principal pecado de 'Nine Perfect Strangers' no es hacer las cosas mal, sino el hecho de que no termina de despegar en ninguno de los ingredientes que maneja. Le da para no aburrir por la multitud de caras conocidas que tiene en su reparto, lo cual le permite no detenerse demasiado en ninguna de ellas para que te acabe cansando, pero más que engancharte o entretenerte, lo que consigue es no llegar a aburrirte. Sé que puede sonar a lo mismo, pero no lo es.

En resumidas cuentas

'Nince Perfect Strangers' ha sido una pequeña decepción. Por un lado, queda eclipsada por 'The White Lotus' al jugar a algo parecido y quedar por debajo de la serie de HBO en todos los apartados, pero es que en lo individual tampoco ofrece nada más allá de lo llamativo que es su reparto que te cree la necesidad de seguir viendo episodios para ver cómo se resuelve todo. Tampoco es que sea mala, pero hay demasiadas series como para quedarte una que sin más.