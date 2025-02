"No lo volvería a hacer ahora". Benedict Cumberbatch se sincera y pide perdón sobre el papel más polémico de su carrera

Sabemos que los actores son profesionales que se desafían a ellos mismos para poder interpretar personajes con personalidades totalmente distintas a las que tienen en realidad, sin embargo, muchas veces ese tipo de trabajos son mal vistos ante los ojos de la sociedad porque, en realidad, se cree que están usurpando el lugar que una minoría puede representar en el séptimo arte, un caso que vivió en carne propia el actor Benedict Cumberbatch al aparecer en la precuela de una exitosa comedia.

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Variety, el actor británico reflexionó sobre su interpretación del personaje no binario All en la película 'Zoolander 2' de 2016, admitiendo que no volvería a asumir ese papel en la actualidad debido a la controversia que generó y al impacto negativo que tuvo en la comunidad LGBTQ+.

En 'Zoolander 2', Cumberbatch dio vida a un modelo andrógino cuya representación fue criticada por ser una caricatura ofensiva de personas no binarias y transgénero.

Tras el estreno, Sarah Rose, la activista que inició una petición online que recaudó miles de firmas para boicotear el estreno de la película, comentó que el personaje era una "burla exagerada y caricaturesca de los individuos andróginos/trans/no binarios".

"Se malinterpretó y molesté a la gente"

Más de una década después, Cumberbatch ha expresado su arrepentimiento por este papel, reconociendo que su interpretación fue malinterpretada y que causó molestia en la comunidad LGBTQ+: "Fue la oportunidad de ser parte de algo que la primera vez fue icónico (en referencia a la primera parte) y de lo que fui un gran admirador".

Ha declarado también que, de haberse realizado la película en la actualidad, ese papel debería haber sido interpretado por un actor transgénero, sin embargo, "interpretar a All se complicó y se malinterpretó y molesté a la gente. Y respeto eso, así que probablemente no lo volvería a hacer ahora", confiesa en dicha entrevista.

El fracaso de la cinta no sólo afectó a Benedict como actor, sino también a Ben Stiller, que le hizo se replantease unas cuantas cosas, porque de entrada es algo que jamás había contemplado y le pilló completamente por sorpresa. Así lo ha admitido en una charla con David Duchovny en su podcast Fail Better para la revista People:

"Pensaba que todo el mundo quería esto. Y resulta que me quede como... Puf, sí que la he jodido. No fue nadie a verla, y tuvo todas estas críticas horribles. Me dio miedo porque... ¿Yo no sabía que era tan mala? Lo que me dio más miedo con esta fue la idea de perder lo que yo creo que es divertido, cuestionarte a ti mismo. Con 'Zoolander 2' me pilló completamente por sorpresa, y definitivamente me ha afectado durante mucho tiempo."

