'Amadeus' es una herejía que nadie había pedido. Pero la brillante e incómoda serie se complementa muy bien con un clásico intocable

Pocas series recientes han llegado a la pantalla con una carga tan pesada sobre los hombros como lo ha hecho 'Amadeus'. La serie original de Sky -disponible en Movistar Plus+- no solo adapta una obra teatral legendaria, sino que lo hace a la sombra permanente de la película del mismo nombre de Miloš Forman de 1984, considerada por muchos una obra intocable.

Aunque no sea estrictamente un remake, la serie ha sido recibida como si lo fuera, con la clásica pregunta de si realmente era necesaria flotando en el aire. La respuesta no es inmediata, porque 'Amadeus' no intenta reemplazar ni corregir a la película, sino mirarla desde otro lugar, asumir sus propias imperfecciones y utilizar el formato televisivo para explorar zonas más oscuras, incómodas y humanas de una rivalidad que sigue siendo fascinante décadas después.

Misma rivalidad, otro ángulo

Al igual que en la obra original, 'Amadeus' plantea una historia ficticia construida sobre figuras reales: Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Salieri, dos compositores enfrentados en la Viena de finales del siglo XVIII. Aquí, Salieri (Paul Bettany) es un músico respetado, devoto y frustrado, que ve cómo su fe y su autoestima se resquebrajan al descubrir que el talento de Mozart parece brotar sin esfuerzo alguno. Mozart (Will Sharpe), en cambio, es vulgar, impulsivo, excesivo y deslumbrante, un genio incapaz de ajustarse a las normas sociales que lo rodean.

La serie dedica más tiempo a explorar esa fractura interna de Salieri, su ruptura con Dios y su progresiva obsesión destructiva. Momentos que en la película eran fulgurantes aquí se expanden, ganando peso dramático y más profundidad emocional. La famosa declaración de guerra de Salieri a la divinidad se convierte en uno de los puntos más intensos de la temporada y en una de las interpretaciones más potentes de la carrera de Bettany.

Además, también hay añadidos narrativos sustanciales que justifican el nuevo formato. El guion de Joe Barton pone especial énfasis en la vida doméstica de Mozart y en su relación con Constanze (Gabrielle Creevy), que lejos de ser un personaje secundario, adquiere aquí una identidad propia, con conflictos, ambiciones y contradicciones que enriquecen la historia.

Un complemento de la película

Nada de esto hace a la serie mejor que la película, ni tampoco lo pretende. El filme de Forman sigue siendo más compacto, más audaz visualmente y más icónico en su uso de la música. La serie, aunque cuida muchísimo otros detalles, adopta una estética más apagada y menos memorable, y no todos los riesgos que toma funcionan igual de bien.

Pero ahí está su mayor acierto, porque 'Amadeus' no compite con la película, la amplía. Barton y los directores Julian Farino y Alice Seabright han creado una obra que funciona como un complemento inteligente, una reinterpretación que añade capas sin borrar las anteriores. En un panorama saturado de revisiones innecesarias, esta serie logra justificar su existencia. Puede que no sea la propuesta más original del año, pero sí una de las más sólidas, ambiciosas y disfrutables.

