El marido de Daisy Ridley descubre que su nueva película está basada en un fanfiction de Star Wars: "No estábamos al tanto"

Hay novelas que se inspiran en historias reales. Otras, que plasman la realidad con algunos trazos de ficción. Y existen casos cuyo origen es bastante inesperado. Como, por ejemplo, 'La hipótesis del amor', el exitoso libro escrito por Ali Hazelwood, que se inspiró originalmente en un fanfiction. Concretamente, en uno sobre Rey (Daisy Ridley) y Kylo Ren (Adam Driver), los personajes de Star Wars. Aunque esto es algo que Tom Bateman, el marido de Ridley, no sabía para nada. Imaginad cuál fue su sorpresa cuando le dijeron que iba a interpretar al protagonista de la adaptación de esa misma novela.

Un vínculo inesperado con Star Wars

En una entrevista con ScreenRant en el Festival de Cine de Toronto, Tom Bateman habló de la sorpresa que se llevó al enterarse de los orígenes de la historia.

“¿Sabes qué? No estaba al tanto, ni Dais [Daisy Ridley] tampoco, de esta conexión. Me lo dijeron después de que me ofrecieran el trabajo. Dijeron: ‘Por cierto, de aquí surgió, más o menos, la inspiración', y pensé que eso significaba que eso inspiró a Ali Hazelwood a empezar a escribir, porque el libro es obviamente muy diferente a todo”

Aunque el proyecto es muy distinto al material que lo inspiró, la elección de Bateman podría ser vista como un guiño a la inspiración original de Hazelwood. No hay ningún romance entre Rey y Kylo en pantalla, pero la coincidencia del casting acerca aún más esta historia a otra película que no tiene nada que ver. Y es divertido pensar en cómo se han alineado los astros.

La película, protagonizada por Lili Reinhart como Olive Smith y Tom Bateman como el Dr. Adam Carlsen, sigue la historia de un romance falso entre un profesor y una alumna de un doctorado que termina volviéndose real. Aún está en fase de desarrollo.

En Espinof | Star Wars pasa por el peor momento de su historia. Disney necesita recuperar el favor del público y la primera medida es bastante clara

En Espinof | 'Star Wars: el ascenso de Skywalker': 13 películas que dejaron huella en el cierre de la trilogía de Disney