Ni Anasui, ni Crazy Diamond ni Sex Pistols. Por qué los nombres de 'JoJo's Bizarre Adventure' cambiaron fuera de Japón

Después de más de treinta años en publicación, 'JoJo's Bizarre Adventure' es uno de esos mangas que han conseguido mantenerse bien frescos con el paso de los años.

Cada nueva parte de 'JoJo's Bizarre Adventure' es una ruptura temática con la anterior: vampiros, aventuras por el desierto, mafiosos, una carrera a caballo... La introducción de los Stands han sido un elemento imprescindible para que la serie de Hirohiko Araki se siga reinventando a sí misma, aunque igual los conocemos con nombres diferentes, dependiendo de dónde vivamos.

¿Tiene usted permiso?

Los Stands fueron introducidos por primera vez en la tercera parte de la historia, 'Stardust Crusaders'. Y aunque al principio eran referencias a los arcanos mayores del tarot y a dioses egipcios, Araki pronto se quedó sin cartas y panteón y empezó a tirar de sus propias obsesiones.

Así que ciertos Stands y personajes comenzaron a tener nombres que referenciaban sus canciones favoritas, álbumes, músicos, e incluso a diseñadores de ropa. Algunos de los ejemplos más claros son los Stands Sex Pistols, Crazy Diamond, Killer Queen, o nombres como Emporio Alniño, Narciso Anasui o Ermes Costello.

En la versión japonesa del manga y el anime estos nombres son guiños curiosos, pero cuando entra en juego la traducción de los animes de 'JoJo's Bizarre Adventure' sí que suponen un problema. Para evitar problemas de copyright, las traducciones del manga, los subtítulos y el doblaje cuentan con nombres diferentes, así que si vemos el anime en versión original quizás oigamos una cosa pero leamos otra en el subtitulado.

Así es como Crazy Diamond, el Stand de Josuke Higashikata, se convirtió en Shining Diamond para la versión internacional. Sex Pistols, el Stand Guido Mista, pasó a ser Six Bullets, y Narciso Anasui es más conocido como Narciso Anastasia en ciertas versiones para evitar referenciar a la marca Anna Sui. Con los traductores tirando de creatividad, y evitando meter a Araki, su editorial y a los responsables del anime en demandas por copyright por el camino.

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