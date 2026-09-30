La próxima película de Zach Cregger tras 'Resident Evil' encuentra protagonista: Jennifer Lawrence las pasará canutas en el espacio en 'The Flood'

Con tres largometrajes, a cada cual más redondo, Zach Cregger se ha convertido en uno de los grandes referentes del cine de terror actual gracias, en parte, a su combinación única de tonos, a su voluntad festiva y a un abrazo a lo extraño y lo pasado de rosca que está haciendo que muchas personas le estén etiquetando como una suerte de sucesor espiritual de un Sam Raimi al que, eso sí, aún le quedan unas cuantas balas en la recámara.

J-Law en el espacio

Ahora, después de las geniales majaderías estrenadas bajo los títulos de 'Barbarian' y 'Weapons', y después de revolucionar el mundo de las adaptaciones de videojuegos a la gran pantalla con una 'Resident Evil' que ya lleva recaudados 200 millones de dólares en todo el mundo, Cregger se encuentra perfilando su nuevo largometraje. Un proyecto interesantísimo que acaba de encontrar a su actriz protagonista.

Según cuenta la gente de Deadline, Jennifer Lawrence encabezará el reparto de 'The Flood', un thriller de ciencia ficción abalado por la Amblin de Steven Spielberg que sigue al capitán y la tripulación de una nave que explora el esxpacio profundo y que, investigando una señal procedente de un planeta remoto, descubre un artefacto capaz de distorsionar la realidad y de paso, poner patas arriba sus mentes.

Los presidentes de Warner Bros. Motion Picture, Mike De Luca y Pam Abdy han celebrado el fichaje del siguiente modo:

Jennifer Lawrence es una de las actrices con más talento y carisma del panorama actual, y estamos encantados de que sea la protagonista de la visión audaz y totalmente original que Zach tiene para The Flood. Tras nuestra extraordinaria experiencia juntos en Weapons, no podríamos estar más ilusionados por volver a reunirnos con Zach y el equipo de Vertigo, así como con Amblin, para llevar esta ambiciosa película al público de todo el mundo.

Por su parte, Cregger se ha mostrado feliz por poder colaborar de nuevo con el equipo que ayudó a dar vida a 'Weapons'.

Ha sido un auténtico sueño colaborar con Mike, Pam y todo el equipo de Warner Bros/New Line en Weapons, y no podría estar más contento de volver a trabajar con ellos. Jennifer es única, y estoy más que emocionado por verla en este papel.

Salvo sorpresas de última hora, 'The Flood' tendrá su estreno mundial el 11 de agosto de 2028. Los devotos del bueno de Zach tendremos que esperar pacientemente a su nueva locura que, con suerte, marcará un "cuatro de cuatro" como una catedral en la filmografía del realizador.

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