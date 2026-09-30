"Me pagaron 175.000 dólares": Orlando Bloom asegura que no ganó "nada" por 'El señor de los anillos', pero lo volvería a hacer de cabeza

Una de las grandes virtudes de 'El señor de los anillos' de Peter Jackson es que contó con un reparto de grandes desconocidos. Desde luego, teníamos a nombres como Ian McKellen, Sean Bean, Christopher Lee o Cate Blanchett, pero la trilogía de fantasía convirtió a sus protagonistas en estrellas.

Orlando Bloom apenas había empezado a actuar y 'La comunidad del anillo' tan solo era su primera película. Lo cierto 'El señor de los anillos' fue un auténtico bombazo en taquilla y Bloom no olió nada de esos beneficios, pero no es como que se arrepienta de lo que cobró por las películas.

La experiencia que te llevas

'El señor de los anillos' cambió por completo la vida y la carrera de Orlando Bloom. Apenas tenía 24 años cuando se estrenó la primera película de la trilogía, y a pesar de ser uno de los personajes más relevantes de la Comunidad del Anillo, su salario tampoco reflejaba su importancia en la película.

Cuando le ficharon para Legolas en 1999 tenía tan solo 22 años. Aunque hizo la audición para el papel de Faramir, durante un largo proceso finalmente Jackson le quiso de vuelta para hacer del príncipe elfo. Por aquel entonces tan solo había aparecido fugazmente en 'Wilde' y alguna que otra serie británica, y frente a la millonada que recaudó 'El señor de los anillos', a él le pagaron unos 175.000 dólares por los 18 meses del rodaje.

"¡Nada! ¡No me llevé nada! Me pagaron 175.000 dólares por las tres películas", confesó el actor en el show de Howard Stern en 2019. Aún así, no se arrepiente de la experiencia y confiesa que "fue el regalo más grande de mi vida. Y lo volvería a hacer por la mitad de ese dinero".

El rodaje de 'El señor de los anillos' fue toda una odisea, pero también una experiencia inolvidable para quienes participaron en ella. Los miembros de la Comunidad formaron su propia hermandad con tatuajes a juego, y a pesar del paso de los años se mantienen como una piña muy unida. En el caso de Orlando Bloom, además le sirvió como trampolín para la saga de 'Piratas del Caribe' y superproducciones como 'Troya' o 'El reino de los cielos'.

Una década después repetiría como Legolas en la trilogía de 'El Hobbit', aunque aquí podemos dar por sentado que le pagaron bastante mal que esos 175.000 dólares.

En Espinof | Todas las películas de Peter Jackson ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Por qué Peter Jackson eliminó de 'El señor de los anillos' a Tom Bombadil, uno de los personajes más queridos de la novela de J.R.R. Tolkien