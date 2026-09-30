Los hermanos Russo explican las escenas inéditas de 'Vengadores: Endgame - Encore'. Creo que no ayudan a quitar la sensación de que Marvel está vendiendo humo

Si después de todo lo que se están sacando de la manga Marvel Studios, Disney y los hermanos Russo para allanar el camino hacia 'Vengadores: Doomsday' crees que has perdido unos cuantos años de tu vida viendo unas fases cuatro y cinco del MCU que, en el fondo, han servido para poco más que servir de relleno, he de decirte que no estás solo.

El reestreno de 'Vengadores: Endgame' con la coletilla 'Encore', además de muy rentable para la compañía de Kevin Feige —ya se acerca a los 90 millones de dólares recaudados en todo el mundo—, parece confirmar estas sospechas a través de cuatro escenas inéditas añadidas al metraje original y que dan una vuelta de tuerca al largometraje de 2019.

Como solemos hacer en casos de este calado, vamos a echar un vistazo a este cuarteto de fragmentos y a explorar su significado, pero no sacaremos conclusiones nosotros mismos, sino que dejaremos que Joe y Anthony Russo, padres de ambas criaturas —'Endgame' y 'Doomsday'— nos den su punto de vista gracias a una entrevista que concedieron recientemente a Empire.

Steve Rogers, Peggy y Loki

Arrancamos con la escena más comentada de todas las incluidas en el 'Encore' de marras: la que cambia por completo el final de 'Doomsday' después de que Loki interrumpa a Steve Rogers y Peggy Carter, que viven su mejor momento después de que el Capi decidiese quedarse en el pasado para compartir su vida con su interés amoroso. Según Loki, está ahí para ayudar, porque la decisión de Steve parece ser el detonante del colapso multiversal —¿Kang? ¿Quién es Kang?—.

Anthony Russo explicó así cuál fue el punto de partida de la idea.

Pensamos de verdad que ese final [en «Endgame»] era el final perfecto para Steve Rogers. Y la idea de ir un momento más allá de ese final perfecto, y pensar en cómo ese momento puede cambiar radicalmente con solo dar un paso más allá… Eso fue una parte importante del encanto de la nueva idea sobre qué es Doomsday y hacia dónde se dirige la historia.

Para su hermano Joe, el MCU es un "experimento gigantesco" que les ha permitido usar eventos, a priori, ya pasados, para impulsar la historia hacia adelante.

Sí. El Universo Marvel es un experimento gigantesco, y lo ha sido durante años. Creo que parte de la diversión de volver fue que pensamos: "¿Podríamos recurrir al pasado para impulsar la historia hacia adelante?". Y nadie lo había hecho antes. Nadie había tenido nunca la oportunidad de hacerlo. Y este es un universo fluido, ¿verdad? Así que se podía hacer en este universo, y nos pareció una forma interesante de empezar la historia de Doomsday.

Anthony subrayó que, lo que se concibió inicialmente como un final, ha servido para cambiar de perspectiva una vez libertados de las limitaciones narrativas de 'Endgame'.

Cuando rodamos Endgame, la concebíamos claramente como un final. Esa fue la limitación creativa que nos impusimos: sacar el máximo partido a esa película, ya que nuestra creatividad había estado trabajando de forma ininterrumpida a nivel narrativo, fluyendo de una película a otra, y queríamos enfocar Endgame de otra manera. Queríamos dotarnos de una perspectiva diferente desde la que observar a estos personajes. Por eso nos comprometimos firmemente a que fuera un final. Pasaron muchos años hasta que surgió la idea —esta idea, con la que realmente nos comprometimos— sobre cómo superar ese momento. Una gran motivación para lanzar Vengadores: Endgame Encore es la idea de que, ahora, miramos atrás a esa película pensando en seguir adelante, en lugar de no pensar en seguir adelante.

Doom visita a Hulk

Sobre la segunda escena, en la que el Dr. Doom visita a Hulk, recluido por voluntad propia para intentar lidiar con sus poderes después de lo ocurrido en 'Spider-Man: Brand New Day', los Russo se niegan a soltar prenda, comenzando por un Anthony al que le está costando contenerse para no empezar a vociferar spoilers.

Ya nos conoces. Estamos luchando contra nosotros mismos para guardar los regalos para la mañana de Navidad.

Joe, por su parte, intentó dar algo más de información sin pasarse de la raya.

Bueno, alguien va a visitar a [Banner] en lo que él cree que es quizás el lugar más seguro del planeta. Y está claro que está allí lidiando con el trauma y las consecuencias de lo que ocurrió en Brand New Day, e intentando proteger al mundo de sí mismo. Y alguien lo ha encontrado…

Ahora bien, ¿Estará Mark Ruffalo en Doomsday? Anthony Russo ni confirma, ni desmiente —vamos, que sí—.

Creo que lo que podríamos decir es que [Banner] sin duda está involucrado en la historia que gira en torno a Doom. No vamos a confirmar ni a desmentir su aparición en Doomsday. Lo máximo que podemos decir es que hay personajes y actores que aún no se han anunciado y que forman parte de Doomsday.

Lo del colapso del multiverso en la TVA

Otro de los fragmentos inéditos nos lleva a la AVT, en la que Mobius y el resto de funcionarios presencian cómo varios universos comienzan a colapsar entre ellos. Una escena que, para Joe Russo, refleja "lo más trascendental que le ha pasado jamás al MCU". Y ojo, porque cada detalle de lo que se ve en pantalla, es relevante de cara a 'Doomsday'.

Se percibe como el fin de los tiempos. La TVA se creó precisamente para proteger las líneas temporales del colapso, y ahora se encuentran en medio de un colapso catastrófico. Por eso, diría que esa escena tiene, efectivamente, una gran importancia. No diría que sea más importante que otra escena, pero sin duda es fundamental para la narrativa de Doomsday.

Todo está premeditado. Cada pulgada de metraje que ves tiene alguna relevancia de alguna manera. Hay pistas en cada fragmento de ese nuevo metraje que pueden llevarte a una historia más amplia en Doomsday.

Por si era necesario a estas alturas, Anthony ha dejado caer que esta escena es el nexo entre los Cuatro Fantásticos, los Vengadores y los X-Men.

Es el principio unificador que aúna el universo de los X-Men, el de los Vengadores y el de los Cuatro Fantásticos. Eso es lo que constituye el núcleo de la colisión entre estos universos.

Lo de Doom haciéndose la máscara

Y, para terminar, un pequeño detalle. Los últimos instantes de 'Encore', nos muestran al Dr. Doom forjando su máscara de un modo que traza claros paralelismos con Iron Man en la primera película del Universo Marvel. Lejos de ser una percepción sin fundamento, Joe Russo confirma que era su intención que se interpretase de ese modo.

Sin duda, aquí hay una simetría. Se plantea un interesante análisis del bien y el mal. Y creo que esa escena del final, obviamente, está pensada para ser casi idéntica. Es porque se está explorando una dualidad.

Con todo esto sobre la mesa, solo queda esperar al estreno de 'Vengadores: Doomday' el próximo 22 de diciembre mientras, con suerte, se disipa la sensación de que estamos ante una maniobra comercial desesperada para intentar arreglar varios años de palos de ciego dentro de universo cinematográfico y televisivo que ha perdido los pies, la cabeza y a buena parte del fandom por el camino.

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