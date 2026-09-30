Una de las mejores películas de ciencia ficción del año, el regreso de la saga más grande de la historia y más. 9 estrenos imprescindibles de cine en casa de septiembre de 2026

En Espinof no estábamos dispuestos a dejar que el mes llegue a su final sin hacer nuestro repaso a lo más destacado que ofrecen los últimos lanzamientos en formato físico. A continuación repasamos 9 estrenos imprescindibles de cine en casa de septiembre de 2026, incluyendo tanto títulos que hace nada estaban en cines como joyas del pasado que se recuperan ahora.

'28 días después' en 4K

Por fin una de las mejores películas de zombis de todos los tiempos -por favor, que nadie me venga a decir que en realidad son infectados- llega en 4K, con el añadido de que la edición en bluray estaba descatalogada desde hace años -una pena que no se incluya también aquí, la verdad-.

Es cierto que por cómo rodó todo Danny Boyle, la mejora nunca va a poder ser tan sustancial como en otros casos, pero sí que es notoria y puede calificarse como la versión definitiva para disfrutar con ella. Además, los extras preexistentes siguen ahí, pero habría sido genial aprovechar la resurrección de la franquicia para rodar algún documental retrospectivo. Una oportunidad perdida ahí. Os costará 29,95 euros

Crítica de '28 días después'

'Barbarian' en 4K

Zach Cregger se ha convertido en uno de los grandes nombres del cine de terror actual, y todo comenzó con 'Barbarian', una película de perfil más bajo pero repleta de sorpresas que conquistó a los fans del género. Durante años parecía que iba a estar disponible únicamente en streaming, pero el estreno de 'Resident Evil' ha sido la excusa perfecta para lanzarla en formao físico.

La buena noticia adicional es que además es una edición a la altura, pues el apartado audiovisual es de primer orden, especialmente la imagen. Sí es una lástima que los extras se queden ligeramente cortos -un cómo se hizo habría estado perfecto-, pero al menos se incluye una selección de escenas eliminadas y un audiocomentario, que siempre suele lo más interesante en estos casos, y no es una excepción. La potente versión en steelbook os costará 34,99 euros, mientras que si os vale con la edición sencilla en UHD -que tiene el añadido de usar el diseño del póster original-, el precio baja hasta los 26,99 euros

Crítica de 'Barbarian'

'El día de la bestia', edición coleccionista en 4K

La legendaria película de Álex de la Iglesia da por fin su salto al 4K en España con una edición para coleccionistas que incluye tanto el disco en blu-ray que ya se comercializaba como el cortometraje 'Mirindas asesinas' -aún hoy uno de los trabajos más divertidos de su director- y el documental 'Herederos de la bestia' en la copia en UHD. Vamos, que no Divisa no se ha andado con tonterías aquí y ha apostado a lo grande.

De hecho, la edición también viene acompañado con varios añadidos físicos para complementarlo todo aún más y hacerla más exclusiva. A extras más tradicionales como el libreto de 32 páginas o 6 postales hay que sumar una simpática reproducción a escala y en vinilo del edificio de Schweppes que juega un papel fundamental en la película. Os costará 49,99 euros

Crítica de 'El día de la bestia'

'El día de la revelación' en 4K

El ansiado regreso de Steven Spielberg al cine de ciencia ficción no estuvo a la altura de sus mejores trabajos en el género, pero sí que intentaba claramente recuperar ese enfoque más inocente cada vez menos habitual en Hollywood. Ahora vuelve en 4K con una calidad abrumadora de imagen y sonido -esto último especialmente en la pista en versión original-.

Además, Universal lanza también 'El día de la revelación' en una edición exclusiva en caja metálica, donde se apuesta por un diseño sencillo pero efectivo que casa muy bien con lo que es la propia película. También lleva un par de extras que dejan con ganas de más, pero al menos tenemos un documental como dios manda de casi una hora de duración que abarca múltiples facetas de la película, incluyendo el idioma alienígena que se creó para la ocasión. Por 36,95 euros será vuestra -o 26,99 euros si os sirve la versión sencilla en 4K-

Crítica de 'El día de la revelación'

'El gabinete del doctor Caligari' en 4K

Es, sencillamente, una de las películas de terror más importantes de la historia del cine y una obra maestra en general. Un clásico imperecedero firmado por Robert Wiene que da el salto al 4K para gozo y disfrute de todos los amantes del cine clásico. A priori, podría parecer que el cine en blanco y negro no se ve beneficiado por el formato, pero la realidad es radicalmente distinta. Se echan en falta nuevos extras, eso sí, como el audiocomentario que grabó Jeff Beal para ediciones extranjeras. Por 26,99 euros será vuestra.

'Entrevista con el vampiro' en 4K

Una de las películas más míticas de los años 90 logró reunir a Brad Pitt y Tom Cruise en la adaptación de una célebre novela de Anne Rice. Ahora vuelve en 4K con un elegante diseño, pero personalmente creo que habría sido más acertado usar el póster original. Eso sí, todo lo demás está muy currado, pues hasta se incluyen varios extras nuevos, agradeciéndose el esfuerzo de hacer un par de piezas retrospectivas, pero la verdadera estrella aquí es esa selección de escenas eliminadas que nunca se habían visto hasta ahora. Sale a la venta por 29,95 euros, pero está volando de las tiendas. La buena noticia es que en unas semanas se lanza también la versión sencilla en UHD por 19,95 euros.

Crítica de 'Entrevista con el vampiro'

'Scary Movie' en 4K

Más de una década ha tenido que pasar para que Paramount juegue la carta de la nostalgia y reactive una de las franquicias cómicas más importantes del siglo XXI. Además, se ha recuperado al elenco y el equipo original para dar forma a una película que seguramente no sea memorable, pero sí que ofrece lo que promete. Todo ello potenciado aquí por la primera película de la franquicia editada en 4K en nuestro país y redondeado con unos cuantos extras. Os costará 26,99 euros

Y si buscáis otro tipo de comedia en 4K, este mes también se lanza en ese formato 'Señora Doubtfire', recuperando todos los extras del blu-ray reciente reeditado en nuestro país y con un añadido tan sencillo como elegante: el uso de una slipcover a juego con la portada. Si apostáis por ella, también os costará 26,99 euros

Crítica de 'Scary Movie'

'Supergirl' en 4K

La película de DC protagonizada por Milly Alcock sufrió un fracaso catastrófico en taquilla que obliga a que James Gunn reconduzca rápidamente la situación si no quiere que llegue a su fin antes de tiempo. Personalmente creo que se fue muy duro con ella, pues es un pasatiempo que arranca con fuerza y luego se pierde por el camino, pero sin llegar a ser nunca un insulto a la inteligencia.

Su llegada en 4K presenta un nivel sobresaliente en el apartado audiovisual y además incluye varias piezas documentales breves para abordar diferentes aspectos de la película. El más interesante es ese 'Cómo se hizo' de 25 minutos, aunque con el pero de que se siente un poco repetitivo en comparación al resto de vídeos. También lleva un par de escenas eliminadas -aquí podéis ver una y aquí la otra, aunque esta última es en realidad una versión extendida de una ya incluida en la película-.

Por desgracia, no he tenido acceso a la versión en caja metálica que sale a la venta por unos abultados 36,95 euros, pero sí a la edición sencilla, que cuesta 26,99 euros y hace el apaño de sobra.

Crítica de 'Supergirl'

'The Mandalorian and Grogu' en 4K

El regreso de Star Wars al cine no se saldó con el éxito esperado, pero esta aventura de ciencia ficción liderada por Pedro Pascal hace ahora su debut en formato físico por todo lo alto. Apabullante en el apartado audiovisual, donde llega a un nivel que jamás veremos en Disney+, el diseño de su steelbook es además muy vistoso, especialmente la parte delantera del mismo.

Entre los extras sobresale el audiocomentario a cargo de Jon Favreau, quien profesa una tremenda pasión hacia el universo creado por George Lucas, demostrando además que está todo más cuidado de lo que podría parecer a simple vista.

El steelbook sale a la venta por 34,99 euros y la sencilla en 4K por 26,99 euros, pero hay también una edición para los coleccionistas más exigentes que añade dos pósteres metálicos muy llamativos, pero a cambio el precio se dispara hasta los 169,99 euros

Crítica de 'The Mandalorian and Grogu'

Menciones especiales: 'Logan' y 'A todo gas'

Llega un punto en el que se agotan todas las copias de una película y pasa a ser imposible hacerse con ella si no se hace una reedición. Por suerte, Disney ha dado luz verde a una en el caso de 'Logan', la mejor película con diferencia del universo X-Men de Fox. No esperéis novedades respecto a la que ya se lanzó en su momento, pero siempre está bien poder volver a tener la opción de hacerse con ella. Os costará 21.99 euros

Crítica de 'Logan'

En Universal han querido aprovechar el 25 aniversario de esta mítica película de acción para lanzar una edición coleccionista en 4K que trae mejoras en todos los aspectos. Por un lado, en lo audiovisual cuenta ahora con Dolby Vision y audio Dolby Atmos para su versión original en inglés, mejorando así de forma innegable la anterior versión en 4K. Y buen añadido el libreto con extractos del guion.

Además, se mantienen todos los extras y se añade uno nuevo sencillamente imprescindible para los verdaderos fans del universo Fast & Furious: 'Creando un legado: 25 años de Fast', una pieza de algo más de 27 minutos en la que Vin Diesel, Michelle Rodriguez y Jordana Brewster hacen un repaso a diversos aspectos clave de la película y sus fans. Llama la atención que también se incluyan declaraciones de Meadow Walker, hija del tristemente fallecido Paul Walker. Por 59,99 euros será vuestra.