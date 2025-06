Seth Rogen recuerda el peor casting de su vida, fingiendo una discapacidad cognitiva. "Si pudieseis verlo, acabaría con mi carrera"

¿Os acordáis de 'Una relación peligrosa (Gigli)'? Hoy por hoy, la película de 2003 solo es reconocida como aquella en la que se enamoraron Jennifer López y Ben Affleck, pero en su momento no solo fue un sonoro fracaso en taquilla (recaudó 7 millones de dólares de de los 75 que costó), sino que mantuvo en pie de guerra al director y los productores. Martin Brest, que defiende que cortaron todas las escenas clave sin su permiso, nunca volvió a dirigir, ¡y eso que este es el único fracaso de su filmografía! Es más: 'Gigli' pudo haber acabado con más carreras.

Never go full retard

En el late night de Jimmy Kimmel, Seth Rogen ha contado que hizo el casting para 'Gigli', pero que cruzaba los dedos para que nunca jamás viera la luz. ¿El motivo? Bueno, seguro que a los fans de 'Tropic Thunder' os suena. "Ha pasado mucho tiempo. Y por suerte, cuando yo hacía castings se usaban cintas de VHS y cosas así, porque, en retrospectiva, si pudiesen verse, creo que acabarían con mi carrera muy, muy rápido".

Hice la audición para un chico con discapacidad cognitiva en 'Gigli', y no creo que el guion estuviera escrito mostrando, con los estándares de hoy, el retrato más sensible de un chico con discapacidad cognitiva. Creo que no llevé un casco en el casting en sí, pero se habló de él. Y estoy tentado de enseñaros lo que hice, pero no puedo. Fue así de malo. Ni siquiera me atrevo a mostrar lo que hice, porque fui a por todas. Me veía en los Óscar... De verdad, si esa cinta sigue en el mundo, esta será la última entrevista que me veréis hacer, aparte de mi tour pidiendo disculpas. Por favor, si la tienes, quémala. Véndemela, la compraré.

El papel, por cierto, acabó recayendo en Justin Bartha, en su primer gran papel en el cine después de una pequeña aparición no acreditada en '54'. Su carrera no solo no ha acabado, sino que le ayudó a propulsarse, con papeles en 'La búsqueda', la trilogía 'Resacón' o la serie 'El padrino de Harlem'. Y ahora que sabemos que no acabaría con la carrera del creador de 'The Studio'... ¿Podemos ver la cinta, por favor?

