Es uno de los mayores fracasos de la historia del cine: llega a Netflix la película en la que se conocieron Ben Affleck y Jennifer Lopez y que destruyó la carrera de su director

Hace pocas horas os comentaba que entre las más de 100 novedades que llegan a Netflix en octubre merecía la pena rescatar 'Identidad', un notable thriller de terror protagonizado por John Cusack y Ray Liotta. Hoy toca hacer algo diferente, pues también voy a hablaros de otra película que acaba de pasar a formar parte del catálogo de esa plataforma, pero en esta ocasión no me veo en condiciones de recomendaros su visionado. Me refiero a 'Una relación peligrosa (Gigli)'.

Menudo fiasco

Principalmente recordada por haber sido la película en la que se conocieron Ben Affleck y Jennifer Lopez, 'Una relación peligrosa (Gigli)' es uno de de los mayores fracasos de la historia del cine, siendo además la cinta que destruyó la carrera de Martin Brest. No es que pasara por su mejor momento tras el pinchazo inmediatamente anterior con '¿Conoces Joe Black?', pero es una lástima que el responsable de títulos tan míticos como 'Superdetective en Hollywood', 'Huida a medianoche' o 'Esencia de mujer' nunca haya vuelto a dirigir película alguna.

Eso no quita para que 'Una relación peligrosa (Gigli)' sea un desastre a todos los niveles. El propio Affleck la describiría años después como "era una especie de cabeza de caballo en el cuerpo de una vaca". Y es una lástima, porque la historia sobre el papel resulta atractiva con él dando vida a un matón de poca monta que secuestra al hermano de un fiscal, mientras ella es una asesina a sueldo lesbiana que se tiene que encargar de que el personaje interpretado por Affleck cumpla lo pactado.

El problema es que luego nada se sostenía, desde un Affleck ofreciendo una de las peores interpretaciones de su carrera hasta un guion que no había por donde cogerlo. Y encima dos horas de duración que se hacen eternas. De nada sirve que por ahí también desfilen a veces actores de talento contrastado como Al Pacino o Christopher Walken.

Para que os hagáis una idea del descalabro económico, 'Una relación peligrosa (Gigli)' costó 75 millones de dólares y recaudó mundialmente poco más de 7. En lo artístico dejo a vuestro criterio si os compensa comprobarlo...

