El peor fracaso de Ben Affleck como actor le dio dos de las mayores alegrías de su vida: conocer a Jennifer Lopez y un gran cambio de rumbo en su carrera

Ben Affleck ha tenido varios fracasos a lo largo de su carrera -especialmente doloroso para quien esto escribe fue el de 'El último duelo'-, pero ninguno tan grande como el de 'Una relación peligrosa', la película que protagonizó junto a Jennifer Lopez. El propio actor reconoce que es un desastre, describiéndola como "es una especie de cabeza de caballo en un cuerpo de vaca", pero destaca que también le dio dos de las mayores alegrías de su vida.

Por lo pronto, Affleck afirma que "si la reacción a 'Una relación peligrosa' no hubiera sucedido, probablemente no habría decidido en última instancia,: Realmente no tengo otra salida que dirigir películas", para él su gran pasión. No por casualidad, apenas pasaron cuatro años entre los estrenos de 'Una relación peligrosa' y 'Adiós, pequeña, adiós', su primera película tras las cámaras.

Además, el protagonista de 'Aguas profundas' comenta que "en ese sentido, fue un regalo. Y además conocí a Jennifer Lopez, con quien he tenido una relación que ha sido muy significativa en mi vida". Recordemos que Affleck y Lopez fueron pareja durante un tiempo por aquel entonces, retomando la relación varios años después, hasta el punto de que se casaron recientemente.

Por qué quiso hacerla y su explicación del fracaso

Es lógico entonces que Affleck no se arrepienta de haber participado en 'Una relación peligrosa', una película que destruyó la carrera de Martin Brest, quien no ha vuelto a dirigir película alguna desde entonces. El actor reconoce que él fue uno de los grandes motivos por los que quiso hacerla: "Me encanta 'Huida a medianoche', adoro 'Superdetective en Hollywood' y también adoro 'Esencia de mujer'. Marty tiene mucho talento, no había duda alguna de que era alguien con quien quería trabajar".

Con un presupuesto de 75 millones de dólares y una pírrica recaudación mundial de apenas 7 millones -por si no la habéis visto, ya os digo que ni de broma se trata de una de esas grandes películas que fracasaron injustamente-, 'Una relación peligrosa' también fue destrozada por la crítica. Affleck comenta lo siguiente sobre cómo acabó siendo tal desastre:

El estudio de la época estaba embriagado con la idea, porque yo había empezado a tener esta relación con Jennifer López, que estaba vendiendo muchas revistas y parecía generar mucho entusiasmo - se aferraron como era de esperar, 'El [público] quiere una comedia romántica, quieren a los dos juntos. Quieren ver eso. Más de eso". Y fue simplemente, fue como ese sketch del 'Saturday Night Live'. Una mala idea.