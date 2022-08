Qué ver en Amazon Prime Video: una sorprendente película criminal basada en hechos reales donde una estelar Jennifer Lopez se reivindicó como actriz

Pocas estrellas han sido más injustamente prejuzgadas como Jennifer Lopez, a la que le han caído casi todos los estigmas posibles que uno asigna a cantantes estelares que también prueban suerte como actriz. También se ha prodigado en el género de la comedia romántica, al que mucho público han mirado siempre por encima del hombro, y ha tenido bastantes éxitos en ese terreno.

Pero Lopez siempre ha tenido mucho más talento y carisma del que muchos han estado dispuestos a reconocer, y no cae en esos problemas que muchos de esos prejuicios sugieren. Su habilidad como actriz ya quedó fuera de toda duda en películas como 'Un romance muy peligroso' ('Out of Sight') de Soderbergh, pero consiguió reivindicarse en una de las sorpresas de los últimos años, que además puedes ver en Prime Video. Se trata de 'Estafadoras de Wall Street' ('Hustlers').

Quien roba a un ladrón

Este estupendo drama criminal, de ambiciones de cine comercial adulto y también con ciertas influencias de autores como Martin Scorsese (en su origen la película fue escrita para que la dirigiese él), cuenta una fascinante historia real narrada en un artículo del New York Magazine bastante compartido. De hecho, la propia figura de la reportera que redactó la pieza entra en la historia, dándole un marco interesante a la misma.

La protagonista es interpretada por Constance Wu, una joven bailarina de striptease que acude a trabajar a un local cercano a la zona de Wall Street, donde las propinas son suculentas. Recibe los consejos de la bailarina más popular del lugar, y juntas consiguen vivir periodos de bonanza... Hasta que estalla la crisis económica de 2008 y se quedan en una situación bastante complicada. La catástrofe de Lehman Brothers ha afectado a su clientela, al local y a sus ahorros.

Sólo les queda una solución: intentar dar caza a aquellos pocos que se escabulleron y aprovecharon de la crisis, drogándoles y luego extorsionándoles para recibir ingentes cantidades de dinero. Casi podría ser una historia de desmelenadas Robin Hood femeninas, pero el retrato que la directora y guionista Lorene Scafaria es más complejo e interesante que eso.

'Estafadoras de Wall Street': Gimme more

Que el proyecto fuese a pasar por manos de Scorsese o incluso de Adam McKay -que produce la cinta- no es casual. Su manera de abordar el género criminal y los personajes moralmente ambiguos viene claramente influenciada de películas como 'Uno de los nuestros' o 'La gran apuesta', y la narración es ágil pero precisa, sin dejar espacio al aburrimiento. Hasta tiene una interesante exploración de la figura del Judas, que es un tipo de personaje muy frecuente en la mitología Scorsesiana.

La película sabe seguir con interés a sus protagonistas sin necesariamente juzgarlas. Ni pintarlas como heroínas ni como malvadas villanas. Sus interesantes imágenes de progresión de la codicia -usando 'Gimme More' de Britney Spears como si fuera 'Gimme Shelter'- resultan más revelatorias sobre el sistema que las protagonistas intentaron asaltar.

Y Jennifer Lopez da una de esas interpretaciones para el recuerdo, teniendo perfectamente medido su personaje y aprovechando su propio carisma como estrella para que funcione la fascinación en torno a ella. Sorprendió su ausencia en los Óscar.