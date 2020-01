Óscar 2020: las grandes sorpresas y decepciones de la lista de nominaciones

Las nominaciones a los Oscars 2020, que la Academia ha dado a conocer este lunes, eran bastante esperables, pero como no podía ser de otra forma, han vuelto a deparar alguna sorpresa y también alguna que otra decepción. El corte crucial trajo el final de la esperanza para muchos aspirantes al Oscar, grandes actuaciones y excelentes películas que se perdieron nominaciones.

Algunos estaban ya algo fuera del radar pero tenían una oportunidad de pelear, pero otros han sido un shock total. Vamos a analizar qué ha dejado la criba para buscar la gloria de oro durante la 92 ceremonia anual de los Premios de la Academia que se emitirá el 9 de febrero. Por supuesto, siguiendo la tónica general de los últimos años, las nominaciones han traído, además, bastante controversia racial y de género.

Algunos hitos, números y apariciones curiosas

Se puede decir que este año, las sorpresas vienen más por las ausencias que por las presencias, pero rascando, se pueden leer bastantes intenciones en las nominaciones. Algo no extraño es que se haya colado en alguna categoría técnica 'Star Wars: El ascenso de Skywalker'(Star Wars: Rise of SkyWalker, 2019) ,entre ellas la música, lo cual, dado el backlash negativo que ha recibido por parte de la crítica no deja de ser sorprendente.

Marvel sin embargo se queda solo con los efectos especiales de 'Vengadores: Endgame' (Avengers: Endgame, 2019), que se había colado en los Critic Choice Awards pero esta vez con muchas más ausencias como la de Alan Silvestri en la banda sonora, y no olvidemos que, en ambos casos, son finales de grandes arcos de varias películas, que en la edición de 2004 premió a toda la trilogía de 'El Señor de los anillos' (Lord of the Rings) simbólicamente dando 11 estatuillas a 'El retorno del rey' (Return of the King, 2003). Lejos quedan las declaraciones de los Russo pidiendo el Óscar para Robert Downey Jr.

Quizá no hay más hueco para el fantástico y los tebeos porque 'Joker' es la película con más candidaturas, con 11 nominaciones que supera a las 10 de 'El irlandés', '1917' y 'Érase una vez en... Hollywood', lo que refrenda un poco la tendencia negativa que había ido recogiendo, y bate el récord de más candidaturas para una película basada en un cómic que tenía 'El caballero oscuro' (The Dark Knight, 2008), que también tenía a un Joker ganador de Óscar de reparto póstumo a Heath Ledger.

Las mejores películas, sin sorpresas, pero con daños colaterales

Entre las elegidas a mejor película se aglomeran las dos categorías de los Globos de Oro y no es raro ver a 'Le Mans '66','El irlandés', 'Mujercitas', 'Historia de un matrimonio', 'Érase una vez en... Hollywood', '1917', 'Parásitos', estas tres últimas más favoritas al haber triunfado en los Globos de Oro. Quizá la que más sorprenda es 'Jojo Rabbit', que no era rara verla en los premios de hace una semana pero sí en tantas categorías (6) en los Óscar.

Siendo nombres que han sonado no deja de ser natural saber que esas películas están, pero las bajas por el camino dejan huecos para 'El escándalo' (Bombshell, 2019), 'Puñales por la espalda' (Knives Out, 2019) o 'Rocketman' (2019) o, pese a que nunca ha llegado a sonar podría merecerlo, 'Richard Jewell' (2019), puede que uno de los últimos disparos al Óscar del clásico viviente Clint Eastwood.

Rise of the Netflix

Puede que no ganara muchos Globos de oro, pero media docena de producciones de Netflix suman 23 nominaciones a los premios de la Academia, contando su papel de distribuidora como '¿Dónde está mi cuerpo?' o dos documentales nominados. Esto significa, por una parte que lo de 'Roma' era un "el que avisa no es traidor" y marca una idea de que los grandes autores encuentran huecos en la plataforma, con 'El irlandés' como punta de lanza para conquistar la noche de los Óscar.

Esto, si se pone al lado del fracaso de Disney (ninguna de sus grandes franquicias ha logrado una gran nominación y 'Frozen II' no ha tenido candidatura a film animado) deja una reflexión evidente de la tendencia polarizadora del cine evento comercial y el cine en casa con presupuestos intermedios, seguros y la apuesta por las voces y el prestigio. Tómenlo como quieran, pero el debate que ha tenido lugar durante gran parte del año, con Scorsese como centro del huracán, tiene una respuesta poética en las decisiones, conscientes o no de la academia.

Dirección y guion sin sorpresas, pero cipotuda y blanca

Lejos han quedado las guerras del #OscarSoWithe y los movimientos forzados de la Academia para solucionarlo (el robo a 'La La Land' por 'Moonlight' por que vuelven a ningunear, en general a las mujeres y los afroamericanos. No hay variaciones en dirección frente a los Globos de Oro, pero en guion Rian Johnston le roba justamente la cartera a 'Los dos papas', lo cual no significa que 'Puñales por la espalda' lo merezca frente a otras películas de este año.

Entre los candidatos a mejor director se echa en falta a Greta Gerwig, por 'Mujercitas' que ya estuvo nominada a la mejor dirección en 2018 por 'Lady Bird' cayendo en el olvido junto a compañeras como Lulu Wang por otra olvidada en mejor película como 'The Farewell', Kasi Lemmons por 'Harriet' o Jennifer kent por 'The Nightingale'. En guion no hay mas que la coescritora de '1917', esta vez sí, Greta Gerwig. Ojo al recadito en la presentación de los nominados.

“Congratulations to those men.” - Issa Rae introducing the Best Director category is a MOOD. #OscarNoms pic.twitter.com/ihxnw0E6VJ — Kathleen Newman-Bremang (@KathleenNB) January 13, 2020

La caída del toro salvaje

En el apartado de mejor actor la única sorpresa es un tanto desagradable. Está muy bien que Joe Pesci y Al Pacino sean reconocidos y compitan y que Anthony Hopkins tenga su quinta nominación desde hace 24 años, pero resulta incómodo no ver a Robert De Niro nominado en la que probablemente sea su última gran oportunidad. Que igual no lo han hecho porque quizá no es tan doloroso para Jonathan Pryce perder por 'Los dos papas' frente a un Joaquin Phoenix con muchas probabilidades, por su imitación de 'Taxi Driver' en la película que chocó con De Niro en las distancias cortas. ¿Control de daños?

Los vacíos más comentados en estas dos categorías son el de Taron Egerton, cuyo Globo de Oro ahora parece una onsolación por no estar ni mentado por la inclusión de cualquier manera de Tom Hanks. Pero lo que realmente llama la atención es que no está ni siquiera nominado Eddie Murphy ('Mi nombre es Dolemite'), lo que dice algo de que los actores negros solo cuentan cuando la conversación racial se calienta en redes, sino que aquí la comedia como que no. A este respecto merece recordar este discurso de Murphy en 1988, en el que vaticinaba por qué nunca iba a ganar el Óscar.

In light of today's #Oscar nominations (or lack therof) this clip from 1988 of Eddie Murphy seeeeriously calling out the Academy before he announces Best Picture is too good to not share.



"I'll probably never win an Oscar for saying this, but what the hey, I gotta say it." pic.twitter.com/IMAiCiHYTn — TODD SPENCE (@Todd_Spence) January 13, 2020

La sobrecompensación de la Viuda Negra

Tampoco hay una variación notable en lo esperado en la categoría a mejor actriz, la presencia de Scarlett Johansson en el apartado por 'Historia de un matrimonio' se daba por seguro lo que no estaba tan claro es que obtuviera otra en la categoría de mejor actriz de reparto por su interpretación en 'Jojo Rabbit', convirtiéndose así en la duodécima persona en conseguir algo así. ¿Será una compensación por el maltrato a su personaje en 'Vengadores: Endgame'?.

Si nos ponemos a conjurar, es más que probable que el Óscar recaiga en Renée Zellweger por 'Judy' o incluso, menos probable Saoirse Ronan por 'Mujercitas' (después de todo, esta es ya su cuarta nominación), por lo que quizá se haya buscado una fórmula para premiarla de alguna manera por su papel en el filme de Netflix, pero la víctima ha sido Jennifer López, cuyo papel en 'Estafadoras de Wall Street' merecía, como poco, la nominación. Sí, López hace un gran papel, si estás pensando que por hacer de stripper no lo merece, gañán.

España va bien

'Dolor y Gloria' se ha metido en la lucha por la mejor película de habla no inglesa, hacía tiempo que España no aparecía entre las cinco nominadas,pero podría suponer el tercer premio de la Academia a Almodóvar tras los logrados por 'Todo sobre mi madre' y 'Hable con ella'. Pero lo tiene crudo, porque 'Parasite' que está en muchas categorías grandes por guion original y mejor película, no lo tiene fácil tras Mendes y Tarantino, así que es probable que se sobrecompense con este premio.

Lo bueno es que Antonio Banderas tiene su primera nominación a Mejor Actor Protagonista, además sería el primer actor español q lo consigue por una película española, con lo que ya solo estar ahí ya hace historia. Además, España suma otra nominación más (3 en total) por 'Klaus' que se convierte en la segunda película española de animación nominada al Óscar, sustituyendo el vacío hecho a Disney y su 'Frozen II'. ¿Podrá Banderas superar a Phoenix o Adam Driver? es difícil, pero a veces hay sorpresas.

Las olvidadas

Hay buen puñado de olvidadas que si no se ponen de manifiesto pueden pasar de largo, pero Ana de Armas es lo mejor de 'Puñales por la Espalda', Christian Bale sigue destacando en cada trabajo, y Awkwafina hizo historia en los Globos de Oro, siendo la primera asiática en ganarlo, lo que pone de manifiesto el poco caso hecho a 'The Farewell', que también tiene una gran interpretación de Zhao Shuzhen.

Otro despiste reseñable es el de Adam Sandler en 'Diamantes en Bruto' (Uncut Gems, 2019), el documental 'Apolo 11', 'Vida Oculta' (A hidden life) de Terrence Malick, 'Retrato de una mujer en llamas' (Portrait de la jeune fille en feu, 2019) y sobretodo, el habitual ninguneo al cine de terror. Ni una mención al brillante Ari aster de 'Midsommar', Lupita Nyong'o por 'Nosotros' (Us, 2019), Ewan mcGregor o Mike Flanagan por 'Doctor Sueño' o Willem Dafoe por 'El Faro' que sí se ha nominado. al menos, a mejor fotografía.