Judd Apatow no supera una de las cancelaciones más dolorosas de la historia de la televisión. Todo lo que ha hecho desde entonces ha sido una venganza

Este otoño cumple 25 años una de las mejores series de la historia y también de las que más culto ha generado en este siglo. Una joya titulada 'Freaks and Geeks' (Instituto McKinley en español) que surgió de la mente de Paul Feig y que contó con Judd Apatow como su principal productor ejecutivo.

Una serie juvenil que, junto a otras de la época como 'Dawson Crece', ayudó a revolucionar de un modo las ficciones de "instituto" y adolescentes en general. La pena es que fue cancelada fulminantemente durante su primera temporada. De hecho, la cadena NBC dejó cuatro episodios sin emitir.

Una cancelación que probablemente sea de las más dolorosas de la historia de la televisión. De hecho, vista hoy en día nos parece incomprensible por su frescura y por contar con un reparto de futuras estrellas de la televisión y algunos del cine: Seth Rogen, Jason Segel, Linda Cardellini, James Franco, Busy Phillips, etc.

Pero entre que no estaban haciendo magníficos datos (ahora cualquier serie mataría por 7 millones de espectadores) y que los ejecutivos de NBC no entendían por qué no era una serie "típica", su destino quedó sellado para la desolación de sus responsables.

El Apatow de Montecristo

Tanto es así que marcó para siempre la carrera de Judd Apatow, quien reconoció más de diez años después del cierre de la serie que todo lo que ha ido haciendo durante los años posteriores ha sido, de un modo, vengarse. Así lo reconoció en una charla en el Paley Center for Media en 2014:

«Aún hoy, pienso que no quería admitir que 'Freaks and Geeks' fue cancelada. Todo lo que he hecho, de un modo, es venganza por la gente que canceló 'Freaks and Geeks'. Es realmente demente, pero es como "os equivocabais con esa persona, y esa persona y esa persona. Y ese guionista y ese director". Y debería superarlo.»

Y ¿en qué consistía esa venganza? Básicamente Apatow no quería que la cancelación deteriorase la carrera del joven reparto, así que se puso manos a la obra para que no les faltase trabajo. Apatow empezó a ganar notoriedad y procuraría tener a mano algunos de los actores de la serie para sus proyectos, sean dirigidos, escritos o producidos por él.

«[Fue] una misión de venganza al estilo El Conde de Monte Cristo», asegura Jason Segel en el libro 'Freaks, Gleeks and Dawson's Creek: How Seven Teen Shows Transformed Television', escrito por Thea Glassman, «[Judd] sistemáticamente haría de cada una de esas personas una estrella.»

No solo estuvo Segel junto a Seth Rogen en la también breve 'Undeclared' y en 'Lío embarazoso' (Knocked Out), también produjo 'Paso de ti' (Forgetting Sarah Marshall), entre otros proyectos. Con Rogen también estuvo mano a mano desde 'Virgen a los 40' y películas como 'Superfumados' (Pineapple Express).

Por cierto, a pesar del resquemor por la cancelación de 'Freaks and Geeks', el productor desveló hace unos años que MTV le ofreció rescatar la serie para hacer una temporada 2. Eso sí, con un presupuesto muy inferior. Eso y otras circunstancias llevaron a Apatow y Feig a rechazar la propuesta:

«Acordamos que jamás íbamos a hacer nada que pudiera arruinar la serie. La idea de hacerla volver de una manera de baja calidad asustaba demasiado. Siempre fuimos conscientes de que lo que estaba ocurriendo era algo como un milagro creativo. No entendíamos por qué las cosas encajaban tan bien pero también éramos conscientes de que si hacíamos cualquier movimiento equivocado, todo se derrumbaría. Por eso nunca hemos hecho más episodios y no queríamos continuar, especialmente después de que vimos el episodio final, que Paul escribió y dirigió; estaba claro que había capturado algo único y especial. Y si hiciésemos algo más, probablemente sería mucho peor de lo que él había logrado.»

En Espinof | Las mejores series de comedia de 2024

En Espinof | 30 años de una de las mejores comedias adolescentes