"No me voy a acercar ni con un palo". Osgood Perkins estalla contra 'Monstruo: la historia de Ed Gein' por el retrato de su padre

Aunque los asesinos en serie siempre han fascinado a gran parte de la población, solo ahora somos capaces de reconocerlo sin pasar vergüenza. Al fin y al cabo, los documentales de true crime han escarbado en los casos más oscuros de la historia criminal estadounidense y, por supuesto, las series de ficción que han aprovechado el tirón no se han quedado atrás. ¡Incluso hay quien se relaja por las noches con una buena historia de psicópatas y gente asesinada a mansalva! Obviamente, en este panorama, ¿cómo no iba Ryan Murphy a aprovecharse en su serie 'Monstruo'?

Por mucho que parezca humano ser un monstruo se lleva dentro

En la tercera (y muy comentada) temporada de la serie de Netflix, el equipo de Murphy, que no la ha creado ni dirigido, se ha centrado en la historia de Ed Gein y cómo inspiró 'Psicosis'. Para ello ha tenido a Tom Hollander interpretando a Alfred Hitchcock y a Joey Pollari como Anthony Perkins, que dice sentirse un monstruo debido a su homosexualidad. Su hijo real, Osgood Perkins, no está, definitivamente, contento con esta representación, y en TMZ ha afirmado que no se va "a acercar a ella ni con un palo".

Estoy preocupado de que la cultura contemporánea esté siendo remodelada en tiempo real por los Jefes Supremos. Cada vez carece más de contexto, la Netflixización del dolor real (es decir, las experiencias humanas auténticas provocadas por "hechos reales") está jugando en el equipo equivocado.

'Monstruo: la historia de Ed Gein', pese a sus errores claros a la hora de representar lo que ocurrió y su inventiva que va más allá de los hechos reales, lleva ya 3 semanas en el top 1 global de Netflix, donde ha sido visto por más de 40 millones de personas. Perkins pide que el público se lo piense dos veces, "mirando más allá del velo hacia lo desconocido y amándonos unos a otros a través de arte nuevo y expansivo". Teniendo asesinos en serie ultra-conocidos, creo, Osgood, que la gente no está por la labor.

