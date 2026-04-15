Stephen King elige la mejor película de terror de la historia: "Aún recuerdo el miedo paralizante que sentí la primera vez que la vi"

Stephen King es una de las grandes autoridades en el género de terror de estas últimas décadas. Sus libros han provocado infinidad de pesadillas y las adaptaciones de los mismos también han dejado una huella en millones de espectadores. Sin embargo, él no es precisamente inmune a esto y hay una película de terror que destaca por encima de todas las demás.

"Obra maestra de bajo presupuesto"

El escritor participó en Variety con un ensayo para elegir su película de terror favorita, haciendo especial hincapié en su capacidad para infundirle miedo, lo que le lleva a la siguiente reflexión: "Cuando tenía 16 años, la película que más miedo me daba era 'La mansión encantada' (dirigida por Robert Wise). De adulto, era 'El proyecto de la bruja de Blair', con esa creciente sensación de fatalidad y esos últimos 35 segundos realmente horribles. Pero, en general, diría que 'La noche de los muertos vivientes', la obra maestra de bajo presupuesto de George A. Romero".

Película imprescindible dentro de la historia del cine de zombis, King comienza destacando que "nunca olvidaré al hermano mayor engreído imitando a Boris Karloff: «Vienen a por ti, Bárbara… ¡ahí viene uno!». Señala al anciano borracho que deambula entre las lápidas, pero resulta ser un cadáver reanimado. Cuando Bárbara se encierra en el coche, descubre que el hermano engreído —Johnny— se ha llevado las llaves. Mientras tanto, el anciano intenta llegar hasta ella, y el espectador entiende que no se detendrá. Es un momento de puro terror atávico".

Eso sí, es consciente de que no es lo mismo verla ahora por primera vez que cuando se estrenó originalmente en 1968: "Esta película ha perdido su fuerza original con el paso de los años —se ha convertido casi en una broma de mal gusto, como 'The Rocky Horror Picture Show'—, pero aún recuerdo el miedo paralizante que sentí la primera vez que la vi".

De hecho, el escritor vincula entonces 'La noche de los muertos vivientes' con otra película que le causó una fuerte impresión: "ahora que lo pienso, guarda un gran parecido con 'El proyecto de la bruja de Blair': ambas con poca o ninguna música, ambas con actores desconocidos que parecen apenas capaces de actuar en una compañía de teatro de verano en Paducahville, ambas con efectos especiales de baja tecnología. Funcionan no a pesar de esas limitaciones, sino gracias a ellas".

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