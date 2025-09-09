Ni 'Cadena perpetua' ni 'La milla verde'. Las 10 películas favoritas de Stephen King no adaptan ninguna de sus obras

Aunque ha visto gran parte de su obra convertida en productos audiovisuales, algunos de ellos tan icónicos como 'El resplandor', 'Carrie' o 'La milla verde', Stephen King ha preferido mirar hacia afuera antes que hacia su propio universo para elaborar una lista muy personal de las que son, según él, las mejores películas de la historia. En ella, el maestro del terror deja fuera las adaptaciones más reconocidas de sus libros —incluso aquellas que la crítica y el público han convertido en clásicos— y se centra en títulos que marcaron su formación como espectador y escritor, muchos de ellos de hace décadas y que ocupan un lugar muy concreto en la historia del cine.

Los clásicos que emocionaron a Stephen King

A través de un sencillo post en redes sociales, en el que aclara que no se sigue "ningún orden concreto", el escritor inicia su selección con 'Carga maldita' ('Sorcerer' en inglés), un fracaso de taquilla estrenado en 1977 que en su momento fue eclipsado por el fenómeno Star Wars y que hoy día es considerado una obra de culto y el proyecto más personal de William Friedkin.

A esta elección se suman títulos tan laureados como 'El padrino. Parte II', ganadora de seis premios Oscar, o 'La huida', un thriller del año 1972 al estilo de 'Bonnie & Clyde' protagonizado por Steve McQueen y Ali MacGraw. Y también aparece la entrañable comedia romántica 'Atrapado en el tiempo' ('Groundhog Day') con Bill Murray, una historia de bucles temporales que inspiró a generaciones de cineastas posteriores.

Por otro lado, el escritor tampoco dejó fuera clásicos universales como 'Casablanca', con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, o el neowestern de 1948 'El tesoro de la Sierra Madre'. A ellos se suman 'Perdición' (1944), una joya del cine negro de Billy Wilder, y dos piezas fundamentales del cine de Spielberg: 'Tiburón', considerado el primer blockbuster moderno, y 'Encuentros en la tercera fase'. Completa la lista 'Malas calles', una de las primeras películas de Martin Scorsese junto a Robert De Niro.

Curiosamente, más de la mitad de las películas mencionadas provienen de adaptaciones literarias, pero no figuran entre sus favoritas algunas versiones de sus obras, como 'Misery', 'Cuenta conmigo', 'Cadena perpetua' o 'La milla verde'. Y, siendo fiel a su postura crítica, tampoco aparece 'El resplandor', la célebre adaptación de Stanley Kubrick que nunca llegó a convencerle.

Esta es la lista completa:

'Carga maldita'

'El padrino. Parte II'

'La huida'

'Atrapado en el tiempo'

'Casablanca'

'El tesoro de la Sierra Madre'

'Perdición'

'Tiburón'

'Encuentros en la tercera fase'

'Malas calles'

