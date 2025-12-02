Hoy en Prime Video, una serie muy cuqui y luminosa que acaba siendo un refugio reconfortante y devuelve la fe en la humanidad

En un panorama televisivo dominado por thrillers frenéticos, series de crímenes imposibles y dramas intensos, a veces necesitamos un refugio donde resguardarnos. Y eso es justo lo que es 'Todas las criaturas grandes y pequeñas': una serie luminosa, tierna y sorprendentemente adictiva.

Ambientada en los verdes valles del Yorkshire de los años 30, sigue el día a día de James Herriot, un joven veterinario que descubre que la vida rural puede ser tan desafiante como entrañable. Pero lo que empieza como un relato costumbrista pronto se convierte en algo más: una historia sobre la bondad, el humor, la humanidad y la belleza de lo cotidiano, construida con un cariño que pocas producciones actuales se permiten. Es la clase de serie que no solo te relaja, sino que te reconcilia un poco con el mundo.

Un abrazo calentito

La fuerza de 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' está en su sencillez. Cada episodio es una invitación a sumergirse en un mundo donde la empatía es el motor de todas las relaciones. La serie apuesta por la emoción sincera y por una escritura que prioriza el crecimiento de sus personajes antes que la espectacularidad.

Por otro lado, su reparto, liderado por Nicholas Ralph, Samuel West y Anna Madeley, es otro de sus grandes pilares. Las interpretaciones son naturales, cercanas y capaces de transmitir afecto con un simple gesto o mirada, construyendo un vínculo inmediato con el espectador.

Además, visualmente es un deleite. Los paisajes de Yorkshire están filmados con un cariño palpable y donde acabamos viendo un hogar en el que siempre parece haber una taza de té esperando. Es una serie que sentimos como un regreso a casa después de un día largo.

Y quizá lo más valioso de 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' es que acaba siendo profundamente reconfortante sin ser edulcorada. Aborda temas como la responsabilidad, la vocación, las pérdidas y los nuevos comienzos con honestidad y sensibilidad, recordándonos que las historias pequeñas también pueden tener un impacto enorme. Una elección perfecta si buscas algo amable, luminoso y lleno de humanidad.

También la tenéis en Movistar Plus+ y Filmin.

