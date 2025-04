Stephen Graham critica con dureza las interpretaciones interesadas de 'Adolescencia': "Están completamente equivocados"

El boom de 'Adolescencia' va perdiendo fuerza poco a poco, pero eso no ha impedido que sea ya una de las series habladas en inglés más vistas de toda la historia de Netflix. Como era de esperar, eso ha llevado a que se comente muchísimo, teniendo tanto grandes defensores como algunos que la han criticado con dureza. Entre estos últimos se han producido algunas lecturas cuestionables y ahora Stephen Graham ha querido salir al paso de las mismas.

"Hay una delgada línea entre la libertad de expresión y el odio"

Muchos recordaréis que hace un par de semanas se habló mucho sobre que Elon Musk había ayudado a difundir un mensaje que calificaba a 'Adolescencia' como "propaganda contra los blancos". Su cocreador Jack Thorne tardó muy poco en desmentir las acusaciones, pero ahora Graham, que además de cocrearla también tiene uno de los papeles principales en la serie de Netflix, ha querido ser rotundo al respecto en The Hollywood Reporter:

Están completamente equivocados. Porque si analizaran los hechos, verían que lo horrible que ocurrió en Southport ocurrió después de que termináramos nuestra serie. Simplemente no tiene sentido. Así que están usando esto para perseguir sus propios intereses. Entiendo el concepto de libertad de expresión, lo entiendo y entiendo lo que dicen. Pero creo que hay una delgada línea entre la libertad de expresión y el odio.

Graham se refiere ahí al caso de Axel Rudakubana, quien fue condenado a 52 años de cárcel por el asesinato de tres niñas, hiriendo además a otras 10. Los hechos sucedieron en julio de 2024 y para entonces 'Adolescencia' ya estaba escrita y acababa de empezar el rodaje, por lo que es imposible que Thorne y Graham se basaran en esa tragedia.

Además, Graham insiste en esas lecturas interesadas apuntando que "algunos han dicho que es woke, y la han llevado al extremo. Nunca se trató de raza... Simplemente pretendía ser una representación de una familia normal que podría vivir en tu calle. Podrían ser los hijos de tu hermana o, Dios no lo quiera, tu propio hijo. Todo lo que me influyó fue el realismo social". Pese a no poder dejarlo más claro, me da que muchos aplicarán lo que decían en un episodio de 'Futurama' de "prefiero creer lo que fui programado para creer"...

'Adolescencia' suma ya 439,1 millones de horas vistas para un total estimado de 114,5 millones de reproducciones en Netflix.

