Gojira está en buenas manos. El director de 'Godzilla: Minus One' dirigirá la nueva película del lagarto de Toho, pero confiesa que ha "llorado lágrimas de sangre" al aceptarla

El lagarto gigante con poderes nucleares más famoso y querido del séptimo arte acaba de cumplir setenta primaveras, y qué mejor manera de celebrarlo que dando luz verde a la que no sólo es una de las mejores películas de su extensa filmografía —de hecho, probablemente sea la mejor—, sino uno de los largometrajes más sorprendentes que nos regaló el curso cinematográfico 2023.

Back in business

Como habrás intuido, me estoy refiriendo a 'Godzilla: Minus One' el bombazo con el que Toho no sólo cautivó a medio mundo y pegó un buen mordisco a la taquilla de varios mercados internacionales como el nipón o el estadounidense —en España su distribución fue paupérrima—, amasando un total de 116 millones, sino que dio el campanazo en los Oscar alzándose con el galardón a los mejores efectos visuales.

Pues bien, la productora japonesa ha anunciado en el marco del Godzilla Fest la continuación del hitazo dirigido por Takashi Yamazaki. El cineasta de Nagano, que volverá a tomar las riendas del proyecto, fue recibido entre vítores y aplausos en un evento en el que celebró la juventud del público asistente, bromeando sobre la responsabilidad que carga a sus espaldas:

"Godzilla ha comenzado a convertirse en algo cada vez más orientado a adultos, así que el aumento de jóvenes seguidores es muy positivo para el futuro de la franquicia. Pensándolo bien, parece que me ha tocado la peor parte. ¡Haré mi mayor esfuerzo!".

Eso sí, Yamazaki ha confesado que hacerse cargo de la nueva 'Godzilla' tras el éxito mundial de 'Minus One' ha implicado rechazar no pocas ofertas de estudios:

"No puedo contaros cuáles fueron esas ofertas. Las rechacé todas, llorando lágrimas de sangre, porque estoy haciendo una nueva película de Godzilla".

Quien algo quiere, algo le cuesta, pero está claro que, al final del día, los que salimos ganando somos los espectadores que ya nos quedamos maravillados con lo último de Gojira hasta la fecha. Estaremos al corriente de cualquier novedad sobre el proyecto.

