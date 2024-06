Godzilla demuestra que el tamaño no importa. Así ha cambiado la estatura del lagarto atómico a lo largo de su historia

Está claro que el tamaño, en ocasiones —sólo en ocasiones— no importa, y puede que uno de los mejores ejemplos de ello que podamos encontrar en el medio cinematográfico está centrado en la figura de Godzilla. El lagarto gigante de Toho ha ido variando de tamaño a lo largo de su periplo en la gran pantalla, cuyos inicios se remontan a un ya lejano 1954, pero el cénit de su filmografía en términos de calidad y popularidad no muestra su versión con mayor envergadura.

El tamaño no importa

Tras 70 años arrasando ciudades y defendiéndonos de criaturas de todos los tipos, El rey de los monstruos ha encontrado el reconocimiento que siempre ha merecido gracias a la magnífica 'Godzilla: Minus One' de Takashi Yamazaki; un largometraje digno de todos los elogios que, además, se tradujo en el primer Óscar de la franquicia, dirigido al equipo de efectos visuales de la producción.

No obstante, Yamazaki y compañía no han necesitado un bicharraco gigantesco para poner patas arriba el subgénero del kaiju-eiga. De hecho, el Godzilla de 'Minus One' es el más pequeño de la historia del personaje, empatando con su representación en la seminal 'Godzilla. Japón bajo el terror del monstruo' de 1954, con una altura de 50 metros, y dejando la puerta abierta a su crecimiento en una potencial secuela.





El lagarto atómico, diseñado originalmente por Akira Watanabe y Teizō Toshimitsu, ha ido aumentando y disminuyendo de talla a antojo de los cineastas responsables de sus diferentes apariciones, siendo Roland Emmerich uno de los más comedidos al dotar de 70 metros a su Godzilla del largometraje homónimo de 1998. 10 metros menos que el de 'Godzilla 1985', cuyo tamaño fue de 80 metros.

La primera cinta en alcanzar la barrera de los 100 metros fue 'Godzilla contra King Ghidorah' de Kazuki Omori, estrenada en 1991. Tras ella, la 'Godzilla' de Gareth Edwards que puso la primera piedra del MonsterVerse en 2014 elevó el listón hasta los 118 metros; medida ampliamente superada por 'Shin Godzilla' y 'Godzilla: Rey de los monstruos', ambas empatadas al representar a la criatura titular con un tamaño de 120 metros.

El listado ordenado, que recoge Screenrant, quedaría tal que así:

Godzilla (1954): 50 metros

Godzilla Minus One: 50 metros

Godzilla (1998): 70 metros

Godzilla 1985: 80 metros

Godzilla contra King Ghidorah: 100 metros

Godzilla (2014): 118 metros

Shin Godzilla: 120 metros

Godzilla: Rey de los monstruos: 120 metros

Cada uno de los 50 metros de Godzilla en 'Minus One' se han traducido en un éxito arrollador que, además de haber roto varios récords de recaudación, convirtiéndose en la tercera película extranjera de acción real más taquillera de la historia de Estados Unidos y sumando más de 115 millones de dólares en todo el mundo, ha insuflado nueva vida a una franquicia que, siete décadas después, aún tiene muchas historias que contar.

