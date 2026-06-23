A24 utilizará la IA tras un acuerdo con Google. Creo que, a diferencia de otras productoras, debería mirar bien si su público lo apoya

Kane Parsons, el director de 'Backrooms', la película que más dinero ha recaudado en toda la historia de A24, lo tenía claro cuando le preguntaron sobre la IA: "Si pudiera chasquear mis dedos y hacer que la IA generativa desapareciera para siempre, posiblemente lo haría". Tan solo un mes después de su estreno en salas, demostrando el poder de la creatividad humana, A24 ha llegado a un acuerdo con Google para desarrollar nuevas tecnologías desarrolladas por IA. Es lo que hay: todo para los directores, pero sin los directores.

Cámara, IA, ¡acción!

Según el Wall Street Journal, Google ha invertido 75 millones de dólares en A24 (lo que costaría hacer 'Backrooms' 7 veces) para darles acceso a la infraestructura de DeepMind, que trabajará con el estudio para construir nuevos métodos de trabajo. Para el estudio, la diferencia básica con otras productoras que han metido la patita en la IA es que no creen que sirva para hacer películas más rápido y más barato, sino que ayudará a "reimaginar el proceso de producción" creando storyboards generados por IA.

O sea, lo mismo en lo que Martin Scorsese decidió dejar su sello hace unas semanas: parece que Hollywood ha decidido por unanimidad que los artistas son prescindibles porque los storyboards pueden hacerse con IA y se dirigen en esa dirección, pese al rechazo del 40% de los americanos a la tecnología, según un estudio del Pew Research Center. En A24, claro, se han defendido afirmando que "pensamos que hay mejores usos que preservan el control creativo y defienden la toma de riesgos. Las nuevas herramientas no se parecerán en absoluto al tipo de IA basada en prompts con la que la gente se siente incómoda".

Mientras tanto, en DeepMind también se felicitan por el acuerdo afirmando que "Creemos que el progreso ocurre cuando pones tecnología en las manos de las mejores mentes en cada campo". Sí, esto es mejor que aquel acuerdo de Disney con OpenAI para utilizar sus personajes (que, por suerte, duró poco), o la creación de series creadas por IA de franquicias ya existentes de Lionsgate, pero no deja de ser sorprendente que venga de A24, el estudio que, se supone, tendría que resistirse a este tipo de envites.

La autoproclamada salvadora del cine independiente y de autor, con películas como 'El Drama', 'Marty Supreme', 'Si tuviera piernas te patearía' o 'Eddigton' no puede permitirse la osadía de meter la pata y caer mal al público que la ha aupado hasta donde está. Habrá que ver hasta qué punto dura este acuerdo y las noticias que salen de su uso interno (por ejemplo, si es opcional o, como en el resto de empresas, tienes que tragar con la IA aunque no quieras). A24 ha creado un bonito tapiz de historias y se ha creado una marca propia, y llegados a este punto, es posible que reinventar la rueda no sea la mejor idea.

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