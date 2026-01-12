La mejor miniserie del último año tendrá temporada 2: Stephen Graham acaba de confirmar que ya trabaja en el regreso de 'Adolescencia'

Stephen Graham acaba de confirmar lo que parecía inevitable: él y Jack Thorne ya trabajan en una temporada 2 de 'Adolescencia', la mejor miniserie del año pasado y uno de los mayores fenómenos de toda la historia de Netflix.

La temporada 2 de 'Adolescencia' todavía tardará mucho en llegar

El actor y también cocreador de 'Adolescencia' ha anunciado este hecho en declaraciones hechas para Deadline, aunque también ha dejado claro que todavía tardaremos lo mucho en ver una temporada 2 al ser preguntado sobre cuándo podremos verla:

No puedo responder a esa pregunta porque es algo que está en lo más profundo de nuestras mentes, y la sacaremos a la luz en tres o cuatro años, así que estad atentos.

El entusiasmo de la victoria de 'Adolescencia' en los Globos de Oro seguro que algo ha tenido que ver en estas declaraciones, donde Graham deja claro que algo hay, pero debe ser apenas un germen si van a necesitar tanto tiempo para sacarlo adelante. Lo único totalmente seguro es que hay una historia que Thorne y Graham se niegan en redondo a contar.

Por su parte, Netflix no se ha pronunciado al respecto, pero seguro que están encantados con su posible regreso. A fin de cuentas, 'Adolescencia' es la miniserie más vista de la historia de la plataforma al sumar 142 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días disponible. De hecho, son muy pocas las series con mejores datos.

Ahora no nos queda otra que tirar de paciencia, pero siempre será mejor que se tomen todo el tiempo necesario para hacer algo a la altura que darse demasiada prisa para intentar capitalizar el éxito de la primera temporada de mala manera.

