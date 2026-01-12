'Adolescencia' se alza como la Mejor miniserie en los Globos de Oro 2026 y canta bingo como una de las grandes ganadoras de la noche

Sigue avanzando la 83ª edición de los Globos de Oro y se van entregando los premios gordos y vamos cerrando las categorías televisivas. Uno de los más esperados era el de Mejor serie limitada, antología o película para televisión, especialmente porque para muchos parecía que el premio ya estaba entregado antes mucho antes de que se celebrase la gala.

Sorpresas, las justas

Lo cierto es que aunque 'Adolescencia' ha recibido las nominaciones justitas y se la consideraba como una de las grandes "ignoradas" de la noche, no se puede decir que se haya ido de vacío. Lo que es más, la miniserie de Netflix se lleva algunos de los premios más gordos en las categorías televisivas.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

'Adolescencia' competía contra 'All Her Fault', 'La bestia en mí', 'Black Mirror', 'Dying For Sex' y 'La novia', y finalmente ha logrado hacer pleno y llevarse todos los premios por los que estaba nominada.

Con su victoria como Mejor serie limitada, 'Adolescencia' se ha terminado de coronar como una de las grandes ganadoras de la noche. Un poquito antes fueron goteando el resto de premios: Mejor actor en una serie limitada para Stephen Graham, Mejor actor de reparto para Owen Cooper y Mejor actriz de reparto para Erin Doherty. Solo se va de "vacío" Ashley Walters, que competía contra Cooper en la misma categoría, pero desde luego se han quedado unos Globos de Oros redondos para 'Adolescencia'.

