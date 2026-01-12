Owen Cooper se lleva a casa el Globo de Oro por su arrollador trabajo en 'Adolescencia', pero no es el actor más joven en ganar un premio a mejor actor

Estamos teniendo una noche muy tranquila y ágil en la 83ª edición de los Globos de Oro, con muchas de las quinielas cumpliéndose de pleno. Aunque una de las grandes ignoradas entre los nominados había sido 'Adolescencia', la miniserie de Netflix llevaba varias nominaciones y no se ha ido de vacío a casa.

En concreto, Owen Cooper se ha llevado el premio a Mejor actor de reparto en una serie dramática, pero se ha quedado cerca de romper un récord muy difícil de superar.

Por poquito, poquito

Cooper ya hizo historia al ganar el Emmy por su trabajo en 'Adolescencia' a los 15 años, siendo el intérprete masculino más joven de la historia en ganar el premio y muchos ojos estaban puestos en él para ver si se repetía la hazaña. Sin embargo, el tema es más complicado en los Globos de Oro, ya que el actor más joven en ganar un Globo de Oro lo hizo con tan solo nueve años.

Fue Ricky Schroder por su trabajo en 'El campeón', donde interpretaba al hijo de Jon Voight en la película de 1979. Aunque, para ser justos, Schroder ganó en la categoría a Nueva estrella del año, que se eliminó en 1983, así que es complicado superar su récord.

Y es que en los Globos de Oro hemos visto una lista curiosa de actores cada vez más jóvenes compitiendo contra actores veteranos. Algunos de los ganadores más jóvenes de la historia, que siguen superando a Cooper por muy muy poquito, fueron Tatum O'Neal a los diez años por 'Luna de papel' y Claire Danes a los quince por 'Es mi vida'.

Por su parte, ya se puede decir que Cooper ha metido el pie en la industria por todo lo alto con buen puñado de premios en el bolsillo, además del Globo de Oro y el Emmy. Y aunque no llegue a superar el récord de edad de Schroder, sí que se puede decir que Cooper es el actor más joven en ganar el premio a Mejor actor de reparto en una serie de televisión, superando el récord anterior de Chris Colfer y sus veinte años por 'Glee'.

En Espinof | Los Globos de Oro ignoran a fenómenos como 'Adolescencia' o 'Los pecadores'. Las grandes sorpresas y decepciones de las nominaciones

En Espinof | Todas las películas y series ganadoras de los Globos de Oro que puedes ver en streaming



