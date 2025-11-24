La miniserie número 1 de Netflix en 41 países. Sólo tiene 8 episodios y es el nuevo thriller del creador de 'Homeland'

Los éxitos y los fracasos se le acumulan a Netflix, ya que su incesante ritmo de estrenos y el hecho de ser la plataforma de streaming número 1 lleva a que algunos títulos se conviertan en triunfos indiscutibles, mientras que otros se hunden en su catálogo. Hoy toca hablar de uno de los primeros, pues hay una miniserie que está arrasando, habiendo llegado a ser número 1 en 41 países: 'La bestia en mí'.

Creada por Howard Gordon ('Homeland'), 'La bestia en mí' cuenta la historia de una escritora cuya vida cambió para siempre tras la muerte de su hijo pequeño. Ha sido incapaz de volver a ser la misma, pero la llegada de un nuevo vecino reactiva su interés. El motivo es que ese hombre, un poderoso magnate, es el principal sospechoso de la desaparición de su mujer y ella se propone descubrir qué pasó realmente.

Gran éxito

Apoyada en el dúo formado por Claire Danes y Matthew Rhys, 'La bestia en mí' es una miniserie de apenas 8 episodios que Netflix estrenó el pasado 13 de noviembre. Esa misma semana se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma con 6,9 millones de visualizaciones y durante la siguiente semana a su lanzamiento siguió arrasando.

Desde Flixpatrol aclaran que 'La bestia en mí' ha tocado techo por ahora alcanzando el número 1 en 41 países, pero no conviene descartar que esa cifra siga creciendo. Eso sí, en España ha quedado eclipsada por el éxito de 'El cuco de cristal', la nueva adaptación de una novela de suspense de Javier Castillo, autor que ya inspiró la muy exitosa 'La chica de nieve'.

Por cierto, 'La bestia en mí' también es una de la series de Netflix con mejores críticas de lo que llevamos de año, pues ha conseguido un 84% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, mientras que en Metacritic tiene una nota media de 71 sobre 100. Nada mal.

