Pocas series de comedia son longevas, y mucho menos consiguen seguir siendo graciosas. Esta acaba de cumplir 20 años siendo todavía hilarante y políticamente incorrecta

Es frecuente acabar encontrándose con alguna serie de hace años que todavía sigue en activo y te preguntes “¿Todavía sigue emitiéndose esto? ¿Todavía hay gente interesada en esto?”. Es posible que el interés sea marginal, pero proporcione un valor identitario importante a la cadena o el streamer de turno, y de ahí que haya producciones que desafíen la norma de acabarse a las pocas temporadas como siguen casi todas las series de mayor éxito o prestigio.

La comedia tiene un lugar más peliagudo en estas lindes, porque hay unas pocas que logran ser longevas pero no sin cierta incógnita. ¿Cómo pueden seguir siendo graciosos cuando estas tanto tiempo moviéndote en el mismo terreno? Todos pensamos en casos como ‘Los Simpson’ o ‘Padre de familia’ donde no se nos ocurre por ningún momento que puedan mantener ese pulso. Pero ‘Colgados en Filadelfia’ desafía la lógica hasta en ese aspecto.

La familia de la que no te encariñas

La serie creada y protagonizada por Glenn Howerton, Rob McElhenney y Charlie Day, acompañados de lujo tanto por Kaitlin Olson como por Danny DeVito, acaba de terminar su temporada 17, marcando además 20 años en activo. Sorprendentemente, sigue tan divertida e incorrecta como recordamos, y puede comprobarse en streaming a través de Disney+.

Todo ello sin variar demasiado del punto de partida de hace décadas. Tres colegas son propietarios de un bar terrible de un barrio chungo de Filadelfia, la hermana de uno de ellos trabaja de camarera y a menudo se empercha su padre a los diferentes planes terribles que se les ocurren. Sitcom de pura raza, aunque tanteando siempre límites de lo que sus protagonistas horribles son capaces de hacer.

‘Colgados en Filadelfia’ no es una serie que haya hecho nunca gala de intentar hacer a sus personajes la familia que te apetece volver a ver cada año. Si acaso, sólo saben incidir en sus aspectos más tóxicos, desde sus negocios ilegales, su fascinación por iconos de la derecha estadounidense como Elon Musk o su afán por hacerse la existencia miserable mutuamente o a cualquiera que se les acerque.

‘Colgados en Filadelfia’: encajando en el absurdo

Esta manera de mantener el filo con crítica es lo que les mantiene a estas alturas de partido como una serie todavía viva. Muchos habrían desistido de parodiar en un contexto donde la realidad es más absurda todavía, pero la pandilla encuentra la manera de que los personajes encajen en este ambiente de majadería. E incluso en contextos ajenos a ellos, de ahí que la temporada abra y cierre con dos crossovers distintos con ‘Colegio Abbott’ y ‘The Bachelor’.

Otro de los factores que la mantienen hilarante y todavía fascinante es su capacidad metarreferencial, de ahí que brille un capítulo enteramente pensado para ensayar una cena enfrente de una audiencia de prueba, donde van cambiando comportamientos y debatiendo absurdamente sobre si ser más woke o no. No debería funcionar porque muchos otros se habrían tropezado con infinidad de piedras o habrían perdido la gracia mucho antes, pero ‘Colgados en Filadelfia’ consigue salir alegremente y fiel a si misma del reto.

