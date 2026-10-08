Sólo tiene 6 episodios y engancha mostrando una de las grandes miserias de España: la nueva miniserie de Movistar Plus es dolorosamente real

Lo más habitual para muchos es esperar que una serie sea un buen entretenimiento para desconectar y dejar atrás nuestra rutina diaria. Es evidente que también es el objetivo de la mayoría de ficciones televisivas, pero hay otras que se marcan también otro tipo de objetivos y huyen de cualquier efectismo barato para intentar enganchar más al público.

'El Castillo', la nueva miniserie que Movistar Plus estrena este jueves 8 de octubre de 2026, pertenece a este segundo grupo, ya que su gran aspiración es sumergirnos en el mundo de la trata de blancas en España. Un drama muy real, pero también uno que ha pasado más o menos desapercibido para la mayor parte de la sociedad.

Un trabajo de precisión

Creada por Isabel Peña y Eduardo Villanueva -un dúo que ya colaboró hace unos años en la excelente 'Antidisturbios'-, 'El Castillo' toma como eje el inicio en el mundo de la prostitución de Claudia, una joven colombiana que llega a España con la esperanza de conseguir un futuro mejor para su hijo. Pronto descubre que la realidad es otra, que su deuda no deja de crecer y que básicamente está atrapada en un club donde cada día tiene que prostituirse en repetidas ocasiones.

Los ingredientes que se manejan en 'El Castillo' perfectamente podrían haber sido la base para un drama desgarrador o incluso para algo radicalmente distinto, pues hace unos años ya asistimos a una singular espectacularización de 'Sky Rojo'. Aquí se hace algo bastante más difícil, ya que se busca mostrarlo todo de tal forma que se sienta tremendamente real.

El primer aspecto en el que eso se percibe con claridad es en El Suizo, el dueño del club en el que "trabaja" Claudia interpretado por un sensacional Raúl Arévalo. Ya el propio look que se adopta para la ocasión invitaba a un retrato que coquetease con la caricatura, pero 'El Castillo' opta por mostrarle más como una persona (relativamente) normal que lo hace absolutamente todo para conseguir que su negocio prospere.

A partir de ahí se construye el relato de una forma que no llamaría fría, pero sí seca y carente de pasión. Aquí en esos momentos el foco pasa más a los clientes que a las prostitutas -aunque sin caer en ningún momento en la demonización de ellos-, reduciéndose al mínimo las escenas de sexo y eliminándose por completo las escenas de desnudo.

Esto es algo que ya viene desde el guion, pero que se potencia al ser una serie dirigida exclusivamente por mujeres, con Elena Martín ('Creatura') firmando 4 episodios y Sandra Romero ('Por donde pasa el silencio') los dos restantes. Sería muy fácil solventarlo diciendo que son ellas las que aportan una mirada aún más distintiva, pero es que se sello se nota también en aspectos de planificación de escenas o cómo se ejecutan ciertas situaciones, aunque siempre renunciando a tener un protagonismo innecesario.

De hecho, ese concepto de rechaza el protagonismo innecesario habita la serie a todos los niveles. Aquí se busca mostrar como era el mundo de la trata de blancas a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI en España, aunque siempre recordándonos que es algo que sigue estando ahí. Una realidad incómoda que mostrar sin caer en juicios de moral que podrían haber pervertido el resultado final a todos los niveles.

Sí es verdad que eso también tiene como contrapartida que el impacto emocional de 'El Castillo' no es tan superlativo como podría, pero eso es fruto de una apuesta decidida y constante por un enfoque claro. Y es que tampoco es busca que nos escandalicemos en vanos, porque aquí hay un ánimo casi documental por incomodarnos mostrando las cosas tal y como son.

Por supuesto que habrá momentos en los que el espectador pueda acabar asqueado con lo que ve en pantalla y también que el viaje del personaje de -una muy convincente- Vidal resulta devastador a todos los niveles, pero aquí no importa tanto lo particular como lo general. Un círculo vicioso del que es muy difícil escapar y que parece imposible de erradicar.

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