Omar Ayuso, actor: "Mi personaje en 'El Castillo' es totalmente distinto al de 'Élite'. La diferencia es muy grande"

Este jueves 8 de octubre de 2026 se estrena 'El Castillo', nueva miniserie de Movistar Plus sobre el mundo de la trata de blancas en España. Basada en 'El proxeneta', el libro de Mabel Lozano, es un título que huye de efectismos fáciles y que cuenta con un reparto encabezado por un inusual trío de actores formado por Raúl Arévalo, Omar Ayuso y la debutante Valentina Vidal.

En Espinof hemos tenido la oportunidad de charlar con los tres al mismo tiempo, abordando temas como la tremenda transformación física de Arévalo, quien aparece aquí calvo, con perilla y un claro sobrepeso, o cuál fue la escena más complicada para Vidal, quien interpreta a una prostituta dispuesta a hacer lo que sea para ayudar a su hijo.

Por mi parte, me fue imposible no preguntar a Ayuso sobre el hecho de que para algunos quizá sea lo primero que ven de él desde el final de 'Élite', la serie que lanzó su carrera. Él mismo tiene muy claro que aquí "mi personaje es totalmente diferente" y que "la diferencia es muy grande", así que mejor que nadie se acerque a ella esperando en 'El Castillo' algo ni remotamente similar a 'Élite'.

Otra duda que tenía era si Arévalo va a dirigir alguna vez otra película, pues debutó justó hace 10 años con la estupenda 'Tarde para la ira', y muchos estamos esperando desde entonces: "Sí, yo creo que cada 10 años hacer una peliculilla está bien", aclarando que "tengo muchas ganas" y que actualmente está escribiendo algo, pero sin entrar en más detalles.

Por último, ya he comentado que Vidal debuta con 'El Castillo', por lo que la experiencia los primeros días rodando principalmente con Arévalo fueron determinantes: "Me hizo sentir muy tranquila y creo que algún momento me dijo "disfrútatelo", y en verdad me lo disfruté dentro de lo que cabía interpretar un personaje con tanta carga emocional".

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