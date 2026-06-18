Este anime isekai ya se ha convertido en el mejor valorado de todo el año. Su último capítulo se ha estrenado con una puntuación perfecta y un nuevo récord

Esta primavera ha venido fuerte en cuanto a animes isekai, tanto nuevos que arrancaban de cero como regresos esperadísimos. Junto a 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ('Tensei Shitara Slime Datta Ken'), uno de los imprescindibles del género ha sido 'Re:ZERO -Starting Life in Another World', que estrenaba su cuarta temporada con uno de los arcos más esperados por parte de los fans.

Mejorando cada semana

'Re: ZERO' ya empezó con fuerza, pero cada semana ha ido superándose y se ha convertido en uno de los animes más vistos de la temporada de primavera. Alguna semana incluso ha llegado a superar a 'Witch Hat Atelier' en cuanto a popularidad, pero su último capítulo directamente ha conseguido una puntuación perfecta.

Hay que decir que toda la cuarta temporada de 'Re: ZERO' ha gozado de unas valoraciones altísimas, con su nota más baja siendo de un 8,6 en su primer capítulo. Pero el capítulo 11 de la temporada, estrenado el 17 de junio, ha conseguido una puntuación perfecta de 10 estrellas en IMDb con más de 21 mil votos en el momento de escribir este artículo. Hasta ahora, los episodios de anime mejor valorados eran el episodio 8 de la temporada 4 de 'RE:ZERO' con un 9,9 y el episodio 12 de la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' con un 9,8.

Con este hito, 'Re: ZERO' se ha convertido en el primer anime isekai en conseguir una puntuación perfecta, y más con tantísimos votos. Además, es uno de los pocos episodios de anime que consiguen mantener las 10 estrellas después de superar los diez mil votos, ya que a menudo las valoraciones bajan, ya sea por linchamiento por parte de otros fans o críticas menos entusiastas.

Gracias a esta puntuación, el isekai se ha colado entre algunos episodios de anime históricos que han conseguido valoraciones tan altas en IMDb, como el final de la primera temporada de 'Vinland Saga', el final de 'Code Geass' o la revelación del pasado del padre de Eren en 'Shingeki no Kyojin'. Los fans de 'Re: ZERO' han alabado en especial el trabajo de doblaje en este último capítulo, que ha resultado en uno de los momentos más emocionales de todo el anime y ha sido todo un regalo para los fans de Subaru.

Así que ya sabemos, si nos queremos enganchar a 'Re: ZERO', la cuarta temporada está siendo un absoluto pepinazo que tiene a los fans contentísimos.

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