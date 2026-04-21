Crearon uno de los mejores animes de 2026 pero no les ha salvado de la bancarrota. El estudio detrás de 'Sentenced To Be a Hero' y 'Umamusume' está en peligro

Este 2026 empezó bien fuerte en cuanto a animes de fantasía y acción, y uno de los que se convirtieron en un éxito inmediato fue 'Sentenced To Be A Hero' ('Yūsha-kei ni Shosu: Chōbatsu Yūsha 9004-tai Keimu Kiroku'). El anime de fantasía se coló rápidamente entre las series más vistas de Crunchyroll y su segunda temporada ya está en marcha, pero ahora sus responsables se enfrentan a graves problemas económicos.

Veremos a dónde llega esto...

Studio Kai era un estudio relativamente joven que se dedicaba principalmente a animar las series de 'Umamusume', aunque se había ido desmarcando en los últimos años con el anime más reciente de 'Captain Tsubasa' y 'A Star Brighter Than The Sun', entre otros. Con 'Sentenced To Be a Hero' han terminado de despuntar, pero este mismo abril el estudio se ha tenido que declarar insolvente, como reportan desde GameBiz.

Las perdidas en 2025 del estudio ascenderían a 565 millones de yenes (unos 3.018.230 millones de euros), lo que choca especialmente tras sus últimos estrenos, que han sido bastante exitosos. Studio Kai se fundó en 2019 y ha ido creciendo a buen paso, acumulando en 2025 más de 130 empleados y manteniendo una filosofía de crear sus animes dentro de la casa, contando con los animadores como empleados de la empresa a tiempo completo en lugar de solamente contratar freelancers.

Por lo visto el estudio llevaba años acumulando pérdidas, y un éxito como el de 'Sentenced To Be a Hero' no puede solucionar eso de la noche a la mañana. El que ahora en Kai se encuentren en bancarrota ha sido un shock en Japón, ya que estaba empezando a ganarse muy buena fama por la calidad de sus producciones.

Solamente en abril de 2026 desde Studio Kai habían han lanzado 'Rompiendo el hielo' ('Kōri no Jōheki') en Netflix y 'Snowball Earth' y 'Mistress Kanan is Devilishly Easy' en Crunchyroll. Habrá que ver qué ocurre con sus planes de futuro, pero por ahora la cosa pinta mal, y no es el único estudio que se enfrenta a problemas económicos.

En 2025 se dieron más cierres de estudios de anime y otros tantos declarándose insolventes que en los años anteriores, incluyendo Ekachi Epilka, Cloud Hearts y Studio5. Por otro lado, la industria sigue creciendo a pasos descomunales, pero para mantener ese ritmo (y las series de calidad), debe empezar a replantearse cómo trata a aquellos que la mantienen viva.

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