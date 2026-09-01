Hoy en Prime Video, una de las obras maestras más chocantes y menos comentadas de Steven Spielberg

No por mucho repetir que ciertas obras son magistrales deja de ser cierto, pero también esa repetición crea una imagen demasiado rígida de sus autores que hace pasar bajo el radar otras obras remarcables que salen del molde. Porque alguien que se asocia tanto a la fantasía y el gran espectáculo como Steven Spielberg es capaz de mucho más, y lo mostró en ‘Múnich’.

El juego olímpico de la venganza

Una de las películas más políticas y devastadoras de su filmografía es también una de sus obras maestras a reivindicar, haciendo un ejercicio de dirección monumental con una historia real y peliaguda. Con Eric Bana en el papel protagonista, la película se puede ver ahora en streaming a través de Amazon Prime Video.

Tratando de responder a la tragedia causada por el grupo terrorista de Septiembre Negro al secuestrar y asesinar a varios atletas olímpicos de Israel, se ordena al Mossad una operación secreta de búsqueda y ejecución. Un agente es puesto a cargo de la misión, aunque su confianza en sus superiores y su país se tambaleará conforme más profundice en ella.

Spielberg toma el suspense de los thrillers fríos y cínicos de la década de los setenta, en la que él estaba empezando a destacar y moviendo el cine de Hollywood a otra dirección, y elabora un “ojo por ojo” deliberadamente complicado moralmente. El ansia de venganza marcan una película de acción a contracorriente, muy explosiva y violenta para ser un drama pero con mucha reflexión para ser un blockbuster.

Es interesante también como él, un judío convencido, cuestiona con dureza aunque también sutilidad los propósitos de Israel como Estado y su aprovechamiento de las coartadas del terrorismo para expandir propósitos más turbios. Fue una película potente que sacar en plena persecución de Saddam Hussein y la invasión de Irak, pero sigue siendo relevante ahora con genocidios tanto en Palestina como en Irán.

Tener una capacidad tan asombrosa de seguir comentando el momento a partir de una historia del pasado tan concreta es lo que hace de ‘Múnich’ una de las películas de Spielberg más extraordinarias. Dirigida magníficamente, y con todos sus colaboradores dando el nivel excelente que se les espera, pero capaz de elaborar algo más que la hace trascender.

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