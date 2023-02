'El Piloto' es una gozada para los amantes del cine de acción a la vieja usanza: un pasatiempo directo y efectivo con un carismático Gerard Butler

El tremendo éxito de '300' debería haber ayudado a que Gerard Butler se convirtiera en una de las mayores estrellas de Hollywood. No es que le haya faltado el trabajo desde entonces, pero lo cierto es que nunca ha llegado tan alto como apuntaba, en buena medida por la decadencia de la figura del héroe de acción en Hollywood. Sin embargo, tampoco hay que olvidarse de que muchas veces daba la sensación de que Butler podía dar más de sí y, por una razón u otra, eso no sucedía.

Eso ha llevado a que sea un actor que siempre está bien en algún thriller o cinta de acción, pero sin llegar a ser garantía de nada. Por suerte, con 'El Piloto' ha encontrado una propuesta perfecta para echar mano de su carisma y liderar un pasatiempo muy entretenido y honesto que en ningún momento aspira a otra cosa. Habrá espectadores para los que eso no sea suficiente, pero yo siempre agradeceré que películas de este estilo sigan llegando de vez en cuando a los cines.

De cara en todo momento

'El Piloto' recupera esas películas de acción en las que los héroes eran muy buenos y los villanos muy malos, sin dejar espacio a que estos últimos tengan el suficiente gancho para que incluso cierto sector del público se interese más por ellos. Es verdad que aquí hay algunos matices, desde el pasado del protagonista hasta las particularidades del personaje de Mike Colter ('Evil'), pero en líneas generales predomina ese fuerte contraste, dejando claro en todo momento lo que va a ofrecer al espectador.

La principal consecuencia de todo ello es que 'El Piloto' es extremadamente previsible, pero sus propios responsables son conscientes de ello y optan por ir en todo momento de frente. Lo importante aquí es que la historia avance, primero con el problema que sufre el avión y luego con el lío en el que se meten por el lugar en el que aterrizan de urgencia. Solamente con esos datos, cualquiera puede adelantarse a todo lo que se va sucediendo, lo cual no quita que uno pueda pasárselo en grande con su visionado.

Durante su primera media hora, 'El Piloto' tira mano del carisma de Butler para que toda la fase de introducción de los personajes no se haga pesada, pero la fluidez de la que Jean-François Richet ('Blood Father') logra dotar a un libreto bastante mecánico tampoco conviene pasarla por alto. De hecho, es eso último lo que impide que ese nuevo comienzo al de unos 30-40 minutos metrajes no estrelle la película antes incluso de que despegue por completo.

Mejor en la isla que sobre el aire

Y es que es entonces cuando 'El Piloto' pasa de ser un thriller resultón que hubiese arrasado en los videoclubs durante los años 90 a otra cosa bastante más estimable. A medida que la amenaza contra los protagonistas va creciendo, Richet también eleva la intensidad en las escenas de acción, valiéndose además de diferentes armas para no perder nuestra atención.

De hecho, llama la atención que en lo referente al trabajo de dirección, la secuencia más vibrante sea el primer encuentro de Butler con una persona hostil, ya que es también la escena con un componente más físico. Luego serán los tiroteos los que pasen a primer plano, hasta el punto de fliparse de lo lindo durante su tramo final para regocijo del espectador cómplice con lo que propone.

Ojo, no estoy hablando de disparates imposibles nivel la saga 'Fast & Furious', pero sí de que esos tiroteos van cada vez a más. De esta forma, Richet logra vincular la creciente tensión con un toque añadido de espectacularidad que le sienta de fábula. Todo eso siempre de las aspiraciones bajas que tiene 'El Piloto' en todo momento, pues tampoco hay que olvidarse de que ha costado 25 millones de dólares, una cantidad ridícula para el estándar actual de Hollywood, y claro, eso también se nota en lo que puede hacer llevando la acción a otro nivel.

Por lo demás, Colter es el único con posibilidades de destacar más allá de Butler y sabe leer muy bien un personaje más complejo en apariencia -su Gaspare es lo más cercano a un gris moral que vamos a encontrar en 'El Piloto'- pero que a la hora de la verdad es tan sencillo y directo como todo lo demás. Al final no deja de ser un complemento de lujo para elevar el nivel físico y de paso no cargarse la credibilidad que pudiera mantener el personaje de Butler. Eso sí, no esperéis mucho desarrollo de personajes, pero aquí tengo claro que habría sido un error, porque precisamente el principal encanto de la película es que va directa al grano sin contemplaciones y teniendo muy claro lo que quiere.

En resumidas cuentas

'El Piloto' va a ser una gozada para los amantes del cine de acción a la vieja usanza que echen de menos esas películas sencillas y directas que no quieren complicarse más de la cuenta. Es evidente que eso limita su techo, pero a cambio está en todo momento muy cerca del mismo y uno puede disfrutar mucho con ella a poco que no le pidas ser algo diferente a lo que aspira.