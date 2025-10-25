HOY SE HABLA DE

La nueva 'Corrupción en Miami' pinta cada vez mejor. A uno de los grandes directores en activo se suma una pareja protagonista estelar

¿Michael B. Jordan y Austin Butler bajo las órdenes de Joseph Kosinski? Deme diez

Miami Vice Trama
3 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
victor-lopez

Víctor López G.

Editor
victor-lopez

Víctor López G.

Editor
instagram
4642 publicaciones de Víctor López G.

Hay que reconocer que, por mucho que nos pese —cuando, en el fondo, no debería porque no dejan de ser alegrías—, a veces Hollywood acierta de pleno con esto de los remakes, los reboots y las recuelas, y en lo que respecta a las transiciones de la pequeña a la gran pantalla podemos encontrar un fantástico ejemplo de esto en la notable 'Corrupción en Miami' que estrenó Michael Mann en 2006.

Corrupción, playas y guaperas

Desde entonces, en la Meca del cine han estado dando palos de ciego intentando desbloquear la fórmula para devolvernos a las costas de Florida más sórdidas, y casi 20 años más tarde parece que han dado con la tecla, porque la gente de Universal Pictures ha volcado toda su confianza en Joseph Kosinski para firmar la próxima aventura de los detectives Crockett y Tubbs. 

Después de una larga temporada sin noticias sobre ella, la nueva 'Corrupción en Miami' empieza a tomar forma con la consolidación de su pareja protagonista, que reunirá, si todo sale según lo previsto, a dos de los guaperas por antonomasia del firmamento estadounidense actual. Un dúo que podría estar a la altura de los originales Don Johnson y Philip Michael Thomas, y de sus sucesores Colin Farrell y Jamie Foxx. 

¿Es posible otra 'Corrupción en Miami' sin Michael Mann? Hollywood está convencido de ello, pero yo no lo veo claro
En Espinof
¿Es posible otra 'Corrupción en Miami' sin Michael Mann? Hollywood está convencido de ello, pero yo no lo veo claro

El primero de ellos, ya confirmado, es un Michael B. Jordan que llega de arrasar con su doblete en la magnífica 'Los pecadores' y después de debutar en la dirección con la tercera entrega de 'Creed', y que se encargaría de ponerse en la piel de Ricardo "Rico" Tubbs. El segundo, que interpretaría a James "Sonny" Crockett ya en negociaciones para cerrar un acuerdo, es nada menos que Austin Butler, que comienza a estar hasta en la sopa —merecidamente, todo sea dicho— y que acaba de estrenar 'Bala perdida' bajo las órdenes de Darren Aronofsky.

Desde luego, la dupla B. Jordan—Butler, sumada al talento de uno de los grandes artesanos de la industria actual como es Kosinski, responsable de las arrolladoras 'Top Gun: Macverick' y 'F1, la película' invitan a emocionarse y a seguir de cerca un proyecto que se rodará en IMAX el próximo año y que tiene su estreno previsto para el 6 de agosto de 2027. Lo necesito para ayer.

Vía | Variety

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025

Temas

Ver 3 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios