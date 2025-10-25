La nueva 'Corrupción en Miami' pinta cada vez mejor. A uno de los grandes directores en activo se suma una pareja protagonista estelar

Hay que reconocer que, por mucho que nos pese —cuando, en el fondo, no debería porque no dejan de ser alegrías—, a veces Hollywood acierta de pleno con esto de los remakes, los reboots y las recuelas, y en lo que respecta a las transiciones de la pequeña a la gran pantalla podemos encontrar un fantástico ejemplo de esto en la notable 'Corrupción en Miami' que estrenó Michael Mann en 2006.

Corrupción, playas y guaperas

Desde entonces, en la Meca del cine han estado dando palos de ciego intentando desbloquear la fórmula para devolvernos a las costas de Florida más sórdidas, y casi 20 años más tarde parece que han dado con la tecla, porque la gente de Universal Pictures ha volcado toda su confianza en Joseph Kosinski para firmar la próxima aventura de los detectives Crockett y Tubbs.

Después de una larga temporada sin noticias sobre ella, la nueva 'Corrupción en Miami' empieza a tomar forma con la consolidación de su pareja protagonista, que reunirá, si todo sale según lo previsto, a dos de los guaperas por antonomasia del firmamento estadounidense actual. Un dúo que podría estar a la altura de los originales Don Johnson y Philip Michael Thomas, y de sus sucesores Colin Farrell y Jamie Foxx.

El primero de ellos, ya confirmado, es un Michael B. Jordan que llega de arrasar con su doblete en la magnífica 'Los pecadores' y después de debutar en la dirección con la tercera entrega de 'Creed', y que se encargaría de ponerse en la piel de Ricardo "Rico" Tubbs. El segundo, que interpretaría a James "Sonny" Crockett ya en negociaciones para cerrar un acuerdo, es nada menos que Austin Butler, que comienza a estar hasta en la sopa —merecidamente, todo sea dicho— y que acaba de estrenar 'Bala perdida' bajo las órdenes de Darren Aronofsky.

Desde luego, la dupla B. Jordan—Butler, sumada al talento de uno de los grandes artesanos de la industria actual como es Kosinski, responsable de las arrolladoras 'Top Gun: Macverick' y 'F1, la película' invitan a emocionarse y a seguir de cerca un proyecto que se rodará en IMAX el próximo año y que tiene su estreno previsto para el 6 de agosto de 2027. Lo necesito para ayer.

Vía | Variety

