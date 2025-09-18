Vuelven las redadas y los trajes color pastel. Joseph Kosinski traerá de vuelta 'Corrupción en Miami' a la gran pantalla, pero habrá que esperar para verla

Universal Pictures ha confirmado que la marca 'Corrupción en Miami' (también conocida como 'Miami Vice') volverá a dar el salto a la gran pantalla, aunque tendremos que esperar para verla. El estudio ha anunciado que la nueva película estará dirigida por Joseph Kosinski, el mismo que viene de encadenar varios éxitos seguidos como 'Top Gun: Maverick' y 'F1: La película'. El rodaje arrancará el próximo año, pero el proyecto ya despierta expectación al recuperar el universo creado en los años 80 por Anthony Yerkovich, que definió una era con su mezcla de acción, glamour y una estética icónica.

Volvemos a Miami

Esta nueva versión se inspira en el episodio piloto y la primera temporada de la serie original y tiene la intención de traer de vuelta al Miami más vibrante, corrupto y estilizado de mediados de los 80. La película está pensada como una reinvención de la serie original que protagonizaron Don Johnson y Philip Michael Thomas y que marcó tendencia en televisión entre 1984 y 1990 gracias a la estética de aquellos dos policías encubiertos, que marcaron tendencia con sus trajes color pastel.

Kosinski busca capturar ese mismo espíritu, pero con las herramientas del cine contemporáneo, en un largometraje que tiene previsto estrenarse el 6 de agosto de 2027.

El guion corre a cargo de Dan Gilroy y Eric Singer, y la producción estará a cargo de Dylan Clark ('The Batman') y del propio director. Singer es colaborador habitual de Kosinski y según han revelado medios como The Hollywood Reporter, juntos han estado desarrollando esta nueva 'Miami Vice' desde el año pasado, con el objetivo de respetar la esencia original mientras actualizan la narrativa para las nuevas audiencias.

Y no será la primera vez que la franquicia da el salto al cine. En 2006, Michael Mann —productor ejecutivo de la serie original— dirigió una versión protagonizada por Jamie Foxx y Colin Farrell. Fue un largometraje que dividió a la crítica, pero que también recaudó 163,7 millones de dólares en todo el mundo. Ahora, casi dos décadas después, Kosinski tiene la oportunidad de reinterpretar ese legado con su estilo visual y narrativo.

Sin embargo, tocará esperar para verla, porque el director también tiene entre manos 'Top Gun 3', ya anunciada como prioridad en Paramount. No obstante, está claro que 'Miami Vice' será un evento cinematográfico a gran escala y costará contener el entusiasmo hasta 2027 para volver a adentrarnos en este universo que nació en la que fue una de las series más influyentes de la historia de la televisión.

