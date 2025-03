Olvida la secuela de 'Space Jam'. 'El día que la Tierra explotó' es el mejor retorno de los Looney Tunes en cartelera y demuestra que tienen cuerda (y locuras) para rato

La cancelación de la película del Coyote o el estreno de 'Space Jam: Nuevas Leyendas' no invitaba a ser muy optimista sobre el futuro de los 'Looney Tunes' en cartelera. Por suerte, el último estreno de la franquicia nos ha hecho recuperar la fe en ella: 'El día que la tierra explotó ha llegado casi de tapadillo a la taquilla, pero es un nostálgico y descacharrante retorno de los personajes clásicos.

I-i-i-i-invasión a la Tierra

Porky y Lucas se criaron como hermanos y ahora les toca enfrentarse a las dificultades de la vida adulta. A las dificultades que tienen para reunir el dinero que les permita conservar su hogar se une una inesperada: ¡una nave alienígena amenaza con invadir la Tierra!

'El día que la Tierra explotó: Una película de Looney Tunes' ('The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie', 2024) es una nueva película de la franquicia de los 'Looney Tunes' de Warner Bros, dirigida por Peter Browngardt. La tenéis en cines desde el pasado 7 de marzo.

La historia está protagonizada por el Pato Lucas (Daffy Duck) y Porky Pig, y propone una irreverente aventura de ciencia ficción a la que se les acaba uniendo Petunia Pig (también perteneciente a la franquicia original), una excéntrica científica obsesionada con los sabores.

La cinta recupera el tono delirante de las historietas de los 'Looney Tunes' y lo imprime en esta nueva incursión de los personajes que prefiere apostar, más que por una animación espectacular, por una que recuerde a algunos de los cortos más emblemáticos de la franquicia.

Obviamente, se nota que es una tecnología más avanzada, pero se agradece que no hayan antepuesto el adaptarse al tipo de animación 3D que parece una condición sine qua non en el cine de animación mainstream actual, sino darle un lavado de cara sin prescindir de la estética que todas recordamos.

Sin duda, lo mejor que hace esta secuela es recrear el espíritu de los 'Looney Tunes', con ese humor desquiciado donde cada broma es más delirante que la anterior y echando mano de un inacabable arsenal de gags slapstick. Todo ello sin desbordarse en un frenesí sin ton ni son, que es uno de los riesgos cuando tienes que meter bromas de este tipo.

La película logra equilibrar ese caos con lo que es el corazón de la historia, la relación de Porky y Lucas, cuya dinámica funciona no solo para dar rienda suelta a los momentos más locos (con esa bomba de relojería que es Lucas y sus ideas de bombero, siempre haciendo peligrar la misión), sino también para esa parte más emocional que sirve para cerrarlo todo.

Petunia también aporta ese punto nerd a un guion que no solo tiene metarreferencias a los 'Looney Tunes' (esa especie de "corto" al principio con Porky y Lucas intentando buscar trabajo es un ejemplo hilarante de muchos), sino también homenajea a los clásicos de ciencia ficción como la propia 'Ultimátum a la Tierra', 'La invasión de los ultracuerpos', 'Mars Attacks' o los relatos de H.P. Lovecraft (lo cual va en consonancia con la franquicia, que siempre ha sido un popurrí de guiños y referencias a la cultura popular).

Mi mayor miedo con respecto a esta película era que sus 90 minutos de duración le terminaran pesando, como me pasó con 'Cientos de castores' (heredera espiritual de Bugs Bunny y compañía, pero que se me acabó haciendo repetitiva por abusar de su estructura). Por suerte (y salvo algún momento puntual), la cinta mantiene un buen ritmo y se hace muy amena de ver.

No sabíamos cuánto echábamos de menos esta franquicia hasta que por fin nos ha llegado una secuela a la altura: 'El día que la Tierra explotó' no pretende reinventar a los 'Looney Tunes', sino recuperar todo lo bueno de la franquicia (el tono, el humor, los personajes carismáticos...) para embarcarlos en una nueva aventura que hará reír a niños y adultos. Aprovechad para ir a verla, que me da en la nariz que no va a durar mucho en cartelera.

