Warner admite su enorme error con la cancelación de 'Coyote vs Acme': la película se pone a la venta tras la deserción de varios directores temerosos de sufrir el mismo destino

El problema de que una persona solo preocupada por el dinero acabe dirigiendo una empresa artística es que sus decisiones no van a ser siempre las más acertadas. Es lo que le ha pasado a David Zaslav, CEO de Warner Bros Discovery, que después de meter 'Batgirl' en un cajón para ahorrarse cuatro duros ha hecho lo propio con 'Coyote vs ACME', lo nuevo de los Looney Tunes, una película completamente terminada que costó 70 millones de dólares que ha decidido no sacar a la luz para ahorrarse 30 millones en impuestos. Lógica de Wall Street.

Películas con yunques cayendo en cabezas marca ACME

La gente que trabajó en la nueva película de los Looney Tunes con el Correcaminos y el Coyote como protagonistas, con las caras visibles de John Cena y Will Forte (¡y guion de James Gunn!) no se ha quedado de brazos cruzados asimilando el desastre. En su lugar, ha posteado en redes sociales vídeos de los efectos prácticos y de la grabación de la banda sonora de la película (un impecable homenaje a Tchaikovsky con un coro cantando "Meep meep"), causando aún más la indignación del público que exigía ver la cinta.

Tras ver el desastre causado por sus acciones, Warner ha dado permiso a los directores de 'Coyote vs ACME' para intentar vender la película en otro sitio, con Amazon como principal posibilidad, según Deadline. No es la primera vez que Prime Video coge películas rechazadas por sus estudios, las compra por 100 millones y las utiliza como evento. Pero este desastre no solo ha tenido como consecuencia que otro estudio se apropie de los personajes más reconocibles de Warner. Es mucho peor.

¡Los creadores de 'Coyote vs ACME' ni siquiera sabían lo que estaba pasando! O sea, que la cancelación de su película cien por cien terminada cayó sobre ellos como una losa. Y ha llevado a algo inevitable: la idea generalizada en Hollywood de que Warner puede tirar tu proyecto por la borda en cualquier momento, incluso con la película terminada. Según informa The Hollywood Reporter, varios directores han cancelado sus reuniones agendadas con el estudio por miedo a que les pase exactamente lo mismo.

En su día, en la cancelación de 'Batgirl' a Zaslav le sirvió como excusa la "protección de la marca DC", afirmando que "no era muy buena" (como si eso les hubiera impedido estrenar 'Black Adam'), pero 'Coyote vs ACME' tenía buenas críticas, estaba preparada para ser exhibida y esto la ha hecho ganar adeptos: la compre quien la compre, tiene un billete ganador entre manos. Pocas veces antes se ha vivido una situación tan grotesca en Hollywood.

En Espinof: