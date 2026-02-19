"Vergonzosa e innecesaria". Sylvester Stallone sólo ha dirigido una película que no protagonizara y hasta él quedó decepcionado

Sylvester Stallone es conocido principalmente por su faceta como actor, pero lo cierto es que también ha ejercido como guionista director de otras películas. Eso sí, a lo largo de su carrera sólo ha dirigido un largometraje que no protagonizara, y hasta él mismo quedó tremendamente decepcionado con el resultado final. El título en cuestión es 'Staying Alive (La fiebre continúa)'.

"Me aburrí el segundo día de rodaje"

Que se hiciera una secuela de 'Fiebre del sábado noche' es algo poco sorprendente, ya que la cinta realizada por John Badham fue un tremendo bombazo en taquilla, recaudando 237 millones de dólares cuando había costado poco más de 3. Lo que nadie entiende es cómo Stallone acabó tan involucrado en el proyecto, pero ahí el principal culpable fue John Travolta.

Lo cierto es que Travolta no tenía ningún problema en volver como Tony Manero, pero cuando vio 'Rocky III' quedó tan impresionado que le dijo a su agente que quería una energía similar para la película. El agente habló con Paramount y el estudio logró convencer a Stallone para dirigirla. Además, también hizo una profunda revisión del guion de Norman Wexler para acercarlo más a las inquietudes de Travolta.

Todo parecía ir sobre ruedas, pero la cosa se vino abajo en cuanto comenzó el rodaje. El propio Stallone así lo reconoció en una entrevista concedida a Hollywood en la que destacaba que "me aburrí el segundo día de rodaje. Disfruté preparando a John y escribiendo el guion. … Ese mismo día, me volví hacia el asistente de dirección y le dije: "¿Qué hago con 100 bailarines en el escenario, una máquina de humo y confeti? Este no es mi mundo". Así que desconecté desde el segundo día. No lo entendía, no me identificaba con ello. … Así que, si pudiera repetirlo, lo haría mucho más duro".

Eso sí, Stallone recordaba entonces que "ahora tengo una familia hermosa, y la primera vez estuve literalmente ausente 10 meses al año. No quisiera volver a pasar por eso". Casualidad o no, nunca volvió a dirigir una película en la que no protagonizase. De hecho, solamente dirigió cuatro largometrajes más desde entonces -la última fue 'Los Mercenarios' hace ya 16 años-.

Con todo, 'Staying Alive (La fiebre continúa)' fue un éxito comercial indiscutible, ya que amasó 127 millones frente a un coste de 22. Mucho menos rentable que la primera entrega, pero un triunfo en ese apartado. La cosa cambia si nos fijamos en lo artístico, pues tiene un paupérrimo 3% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, donde el consenso crítico señala que "es sorprendentemente vergonzosa e innecesaria, y cambia la profundidad dramática del original por una serie de secuencias de baile poco inspiradas".

