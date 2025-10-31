"El director tuvo que elegir entre él y yo". Sylvester Stallone desvela qué estrella de Hollywood le odia desde que hace 51 años se pelearon en el rodaje de una película

La carrera de Sylvester Stallone cambió para siempre con el estreno de 'Rocky' en 1976, pero lo cierto es que llevaba ya varios años trabajando en Hollywood. Por ejemplo, dos años antes se le pudo ver en 'Días felices' ('The Lords of Flatbush'), una película en la que estuvo a punto de coincidir con Richard Gere, pero una trifulca entre ambos acabó llevando al despido del protagonista masculino de 'Pretty Woman'.

"Nunca congeniamos"

Stallone y Gere habían sido fichados para participar en 'Días felices', pero durante el rodaje de la misma hubo percance que llevó a que el director Martin Davidson se viese obligado a elegir a uno de ellos. Así recordaba lo sucedido el protagonista de 'Demolition Man' en una sesión de preguntas y respuestas concedida en Ain't It Cool News:

"El papel original de Chico, interpretado por Perry King, iba a ser interpretado por Richard Gere, pero nunca congeniamos. Se pavoneaba con su enorme chaqueta de motorista como si fuera el caballero más malo de la mesa redonda. Un día, durante una improvisación, me agarró (estábamos simulando una escena de lucha) y se dejó llevar un poco. Le dije amablemente que se tranquilizara, pero estaba completamente metido en su personaje y era imposible tratar con él."

"Luego estábamos ensayando en Coney Island y era la hora de comer, así que decidimos hacer un descanso, y el único sitio cálido era el asiento trasero de un Toyota. Yo estaba comiendo un perrito caliente y él se subió con medio pollo cubierto de mostaza y con la grasa casi goteando del envoltorio de aluminio. Le dije: «Eso va a gotear por todas partes». Me dijo: «No te preocupes». Le dije: «Si me mancha los pantalones te vas a enterar». Procede a morder el pollo y un pequeño y grasiento río de mostaza cae sobre mi muslo. Le di un codazo en un lado de la cabeza y básicamente le empujé fuera del coche. El director tuvo que tomar una decisión: uno de nosotros tenía que irse, el otro tenía que quedarse. Richard fue despedido y, hasta el día de hoy, le caigo fatal. Incluso cree que soy el responsable del rumor del jerbo. No es cierto... pero ese es el rumor."

Recordemos que ninguno de los dos era una gran estrella por aquel entonces, por lo que Stallone no recibió ningún trato de favor. Lo que sí es evidente es que eso agrió la relación entre ambos, que nunca volvieron a trabajar juntos desde entonces. Por desgracia, Gere nunca se ha pronunciado al respecto, así que no sabemos sí eso sucedió exactamente como lo cuenta Stallone.

Por cierto, si os estáis preguntando de qué está hablando Stallone cuando habla sobre el rumor del jerbo, la cuestión es que existe la leyenda urbana de que Richard Gere acudió a un hospital para que le extrajesen uno que estaba en el interior de su culo. Al parecer alguien envió un falso comunicado de prensa al respecto, pero cuando un periodista quiso indagar, no encontró nada que lo probase.

