Antes de petarlo en 'Stranger Things', Maya Hawke trabajó con Quentin Tarantino. Este es el consejo que le dio su madre antes de ponerse a las órdenes del director

Las ventajas de ser un nepo baby en el mundo del espectáculo no se limitan a la mayor facilidad a la hora de acceder a castings y a que tu currículum o tus self tapes se coloquen en la parte alta de la pila de candidatos para hacerse con un papel en una producción. Además de esto —que no es poco—, ser hijo o hija de estrellas consagradas trae bajo el brazo la seguridad que da el poder recibir consejos que solo ellos podrían darte.

Sabiduría materna

Maya Hawke podría corroborar esto a la perfección y a dos bandas. Por un lado, la estrella de 'Stranger Things' puede extraer sabiduría de su padre Ethan Hawke y, por otro, de su madre Uma Thurman, quien dio a su hija un consejo de oro antes de trabajar en 'Érase una vez en... Hollywood' bajo las órdenes de Quentin Tarantino, que la dirigió en 'Pulp Fiction' y ambas entregas —o volúmenes— de 'Kill Bill'.

Durante su paso por el podcast Good Hang with Amy Poehler, Hawke desveló con no poco cachondeo la recomendación de Thurman: "No te quites los zapatos". Un chascarrillo que, obviamente, hace referencia a la obsesión —por no llamarla fetiche— de Tarantino por los pies de sus actrices, que ha quedado retratada a lo largo y ancho de su filmografía, incluyendo una versión amputada en uno de los momentos más cafres de 'Death Proof'.

Eso sí, Quentin Tarantino ya dejó claro durante una entrevista con GQ en 2021 que lo suyo con los pies no es nada raro, asegurando que no se lo toma en serio y justificando su fijación del siguiente modo:

"Hay muchos pies en las películas de grandes directores. Por ejemplo, antes que yo, la persona a la que se le atribuía el fetichismo por los pies era Luis Buñuel, otro director de cine. Y a Hitchcock se la cusó de ello, y a Sofía Coppola también".

Sea como fuere, Maya Hawke se libró de enseñar los pies en 'Érase una vez en... Hollywood'. La que no tuvo tanta suerte fue Margaret Qualley, probablemente porque su madre Andie MacDowell no ha compartido aún set de rodaje con Quentin Tarantino y no pudo dar un consejo tan sabio como el de Uma Thurman.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025