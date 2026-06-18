El Grand Prix escucha las críticas y trae de vuelta una de sus pruebas más míticas. Durante años fue imposible recuperarla

No estaríamos a las puertas del verano si en Televisión Española no nos estuvieran ya anunciando el regreso del Grand Prix. El programa rey de la temporada estival en territorio nacional estuvo muchos años ausente de la programación de La 1, pero volvió, logró que cientos de miles de espectadores lo siguieran y se convirtió de nuevo en un fijo de la corporación pública. Pero una cosa es regresar y otra mantenerse, y para ello hay algo que sus productores tienen muy claro: hay que renovarse constantemente.

¡Vuelve la cucaña!

Y eso, paradójicamente, en el Grand Prix pasa también por viajar al pasado. Es sabido que son muchos los espectadores que todavía echan de menos a la vaquilla tal y como protagonizó el show durante los años 90 y 2000. Recuperarla ya sabemos que es bastante complicado, pero no era la única prueba que permanecía ausente en la actual etapa de la batalla entre pueblos presentada por Ramón García. Otro desafío icónico del programa, la cucaña, también era muy solicitado por la audiencia, y en 2026 estará de vuelta.

"La nueva edición recuperará algunos de los juegos más emblemáticos y queridos por los espectadores. Volverán las pruebas que ya triunfaron el pasado verano y, además, regresa una de las más recordadas de la historia del formato: la cucaña. Tampoco faltarán clásicos imprescindibles como La patata caliente, Los troncos locos, Los bolos o El diccionario, junto a nuevas propuestas diseñadas para poner a prueba la habilidad, coordinación y sentido del humor de los participantes. Como novedad, habrá un divertido nuevo juego, ‘Pasión de capitanes’, que determinará qué equipo podrá hacer uso de la tarjeta dorada, y regresarán las míticas cortinillas de los años 90 de la mano de Lalachus para reforzar la conexión del programa con varias generaciones de espectadores". RTVE

¿Por qué se prescindió de la cucaña?

Habéis leído las principales novedades del Grand Prix para su nueva edición. Pero ¿por qué la cucaña ha tardado tanto en regresar si era tan querida por los espectadores? La respuesta nos la dio EuroTVProducciones en 2023: "Es una cuestión de seguridad. Ahora, las normas marcan que, a partir de 2 metros, necesitas un arnés. Si entra un concursante, y otro, y otro... No se puede hacer así". Parece que han encontrado una forma para que todo esto se sienta seguro al mismo tiempo que mantiene el dinamismo del show.

Por ahora no tenemos fecha exacta para el regreso del Grand Prix. Con el Mundial de fútbol casi monopolizando el prime-time de La 1, habrá que estar atento al encaje de bolillos que hagan desde la corporación pública con un programa que ya sufrió con la Eurocopa. Pero, bueno, a buen seguro los espectadores están deseosos de pasar una noche cada semana viendo a 12 pueblos de toda España competir por convertirse en campeones de la edición 2026. Serán 9 entregas llenas de emoción y diversión familiar.

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