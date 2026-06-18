El reality más famoso del mundo tendrá película de animación y cambiará a los concursantes por animales explotando la franquicia hasta el extremo

Vivimos en un mundo donde todo puede convertirse en una franquicia transmedia. Todo. Desde películas ya olvidadas que de pronto tienen un revival en forma de musical hasta series canceladas que tienen una segunda vida como película. Todo vale, pero, pese a todo, la noticia de que Paramount va a hacer una película de animación basada en 'Survivor' (o sea, 'Supervivientes') me ha dejado sin saber cómo reaccionar. Cuando te esperas cualquier cosa y pese a todo se las arreglan para sorprenderte (no necesariamente para bien).

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¿Cómo se hace la película de animación basada en un reality? Hay que tener en cuenta que no se trata de una parodia al estilo 'Total Drama' (que ya es la perfecta versión animada de 'Survivor'), sino una adaptación pura y dura, solo que, como anuncia Deadline, en lugar de personas luchando entre ellas por convertirse en el último superviviente, la lucha tendrá lugar entre animales. Mira, yo qué sé.

"Estoy muy emocionado de unirme con Paramount Animation para traeros 'Survivor' como nunca lo habíais visto antes: ¡En el reino animal!", ha afirmado su presentador, productor y alma mater, Jeff Probst. que ha recalcado que la película tendrá "todo lo que amamos del programa: grandes personalidades, personajes divertidos, alianzas por sorpresa, competición, caos y, por supuesto, mucho corazón. Pero esta vez, los jugadores no son humanos".

Pocos tótems inamovibles hay en la televisión americana más grandes que 'Survivor', que aguanta como uno de los programas más vistos 50 temporadas y 26 años después de su estreno. Eso sí, no tengo muy claro que Paramount Animation, que últimamente han perpetrado 'Pitufos', 'Bob Esponja: una aventura pirata' o 'La Patrulla Canina: La película' sean capaces de sacarse algo original de la manga. Habrá que contar los votos para saberlo.

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