'La Garita' era tan malo que es normal que lo hayan quitado. Pero el verdadero problema no era del programa, sino del sindiós de TVE

El 24 de noviembre de 1988, en un canal local de Minnesota, Joel Hodgson, un chaval de 28 años sin nada que perder, creó un programa con el que reírse de películas malas mientras las estaban viendo, algo así como una noche de cine con amigos especialmente chisposos. El experimento se llamó 'Mystery Science Theater 3000', y desde entonces hasta ahora ha influenciado a miles de proyectos alrededor del mundo consistentes en poner una película y comentarla por encima (solo en España, entre otros, hemos tenido Cinebasura, Cinemascupe, Trash entre amigos o Cine caliente). 'La Garita' nació con la intención de ser una versión de este formato, pero con el archivo televisivo de RTVE... Y muy, muy, muy poca gracia.

Lo han archivado

Estoy muy a favor de crear formatos exclusivos para el verano. De verdad. Me parece la única manera de que la televisión pueda evolucionar sin anclarse en lo mismo de siempre. Sin embargo, programas como 'La Garita', que se notan baratos, hechos a toda prisa y tratando de repetir el éxito de 'Cachitos' o 'Viaje al centro de la tele', no son la solución: ni los presentadores se notaban cómodos, ni el guion pasaba del boceto, ni la premisa estaba bien explicada. El resultado es el que todos sabemos: dos programas después, han cerrado las puertas para emitir el resto de su larga temporada en La 2.

Si alguien en TVE quiso hacer un 'Mystery Science Theater 3000', debería haber abrazado el formato del todo: una película (o una serie, o un programa) terrible, emitido de madrugada, con comentarios por encima de humoristas más modernos que saben lo que están haciendo, sin restricciones. Comentar el archivo de RTVE puede tener interés si te centras en formatos específicos, emites programas completos o, como 'Cachitos', no dejas tiempo de reacción antes de cambiar de show. Sin embargo, ni los comentarios chuscos tenían gracia ("¿Cómo lo ha hecho Almodóvar para parecer siempre una persona mayor?"; "Vaya pelito que me tiene Alaska, ¿eh? Simpatizo mucho con la gente que tiene pelo fosco"; "No sé si van a ser mamá, pero hay gente viendo la tele que les estaba poniendo a parir"...), ni los programas que sacaron del archivo iban más allá del mero aburrimiento antropológico. Más que el mítico programa americano, parecía un vídeo de inicios de los 2010 de un adolescente queriendo imitar al Nostalgia Critic. Sí. Así de malo.

A TVE le pilló el toro claramente (por eso le pidió a 'La Revuelta' que hicieran una semana adicional in extremis), pero, en su afán por renovar la programación, no cayeron en algo que a muchos nos parece obvio: no hace falta un access prime time que dure hasta las once de la noche, y menos aún cuando tu competencia es una reemisión de 'El Hormiguero' y 'First Dates'. ¿Por qué no experimentar, ojo a la locura, con adelantar el prime time... a la hora en la que realmente debería estar, en lugar de torturar al público con un programa de zapping sin otro objetivo que cubrir una franja de tiempo?

La maldita garita

En el segundo programa, 'La Garita' acumulaba solo 691.000 espectadores, un 7,4% de cuota de pantalla, y, al contrario que a 'La familia de la tele', no le han dado más oportunidades porque el programa está grabado y no hay manera de mejorar el formato. En su lugar, desde ayer mismo, La 1 emitió otro programa de zapping enormemente similar, 'Viaje al centro de la tele', que ya han amortizado de sobra y que mejoró sus datos (con un 7,7% y un 8,6%) pero hizo empeorar notablemente los de Buenafuente y su 'Futuro imperfecto'. Y al final, ese es el lío que se han montado ellos mismos.

Se supone que el access prime time debe ser un programa que sirva como "precalentamiento" del plato fuerte de la noche. Sin embargo, tanto 'El Hormiguero' como 'La Revuelta' han convertido a cualquier cosa que se emita después en una simple sombra, en parte por relegarles hasta la madrugada en el horario y en parte porque se han ganado titulares y formado una comunidad propia. Sin embargo, esta debería ser la rareza, y no el modelo a seguir. Porque así estamos, con la creencia de que el verdadero éxito televisivo son los programas baratos: si hacer 12 episodios de 'Masterchef' cuesta 9 millones de euros y 159 de 'La Revuelta' son 14 millones, ¿cuál es el objetivo de producir shows caros si se les va a relegar a un horario intempestivo y van a ir perdiendo público de manera paulatina?

Y así llegamos al cacao maravillao que TVE tiene en la cabeza: la obligación autoimpuesta de tener un access prime time barato que drene espectadores a los programas caros. De septiembre a junio tiene cierto sentido, claro: es imposible competir contra Pablo Motos con un 'Maestros de la costura' al uso y quieren protegerlos de una muerte segura, pero, ¿en verano también es necesario dejar que programas como 'Dog house' o 'Futuro Imperfecto' se emitan exageradamente tarde? ¿Contra qué compite un programa como 'La Garita'? ¿Por qué es necesario que dure una hora? Es estupendo que en TVE prueben cosas nuevas: ahora solo falta que se sienten a pensar un poco en su estrategia general.

'La Garita' se ha convertido en un símbolo del descontrol de TVE, en el que, en su obsesión por renovar la parrilla, se ha encontrado con el muro de un programa que claramente nadie había visto antes de emitir: era lento, malo, aburrido, con un guion al que le faltaba añadir chistes, que no terminaba de arrancar en ningún momento y que, a sus pocos espectadores, les hacía preguntarse por la necesidad de un tercera emisión de archivo en una RTVE que al mismo tiempo saca pecho por liderar la innovación televisiva y demuestra que sus éxitos han sido pura casualidad, como tirando espaguetis a una pared para ver cuáles se quedan pegados. Toca sentarse y volver a la casilla de salida si no quieren que lo de David Broncano haya sido un espejismo.

