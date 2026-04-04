"El simple hecho de existir como mujer en ese espacio hace que la gente comente". Milly Alcock está preparada para las críticas online por su trabajo en 'Supergirl'

Aunque, afortunadamente, el paso del tiempo está ayudando a cambiar estas dinámicas poco a poco —probablemente menos drásticamente y con menor velocidad de la deseable—, sigue habiendo espacios asociados generalmente al público masculino difíciles de habitar por mujeres. Los videojuegos, el mundo del cómic, ciertos subgéneros cinematográficos, están ahí para demostrarlo día sí y día también.

Curada de espanto

Esto, además de afectar al fandom, también tiene su impacto en los profesionales de la industria, y Milly Alcock, que este año estrenará su regreso como Kara Zor-El en la película en solitario de 'Supergirl' lo sabe muy bien. Durante una entrevista con Vanity Fair, la actriz ha explicado cómo trabajar en el universo de 'Juego de tronos' en 'La casa del dragón' le ha ayudado a prepararse para las potenciales soflamas online relacionadas con la cinta de DC.

Definitivamente me hizo consciente de que el simple hecho de existir como mujer en ese espacio es algo sobre lo que la gente comenta. Nos hemos sentido muy cómodos teniendo esta extraña propiedad sobre los cuerpos de las mujeres. Realmente no puedo detenerlos. Solo puedo ser yo misma.

En 2022, Alcock ya explicó a la revista Nylon que trata de alejarse de la conversación online sobre su trabajo y sus proyectos, ya que "no le beneficia" en absoluto.

Solo me genera una ansiedad increíble. Ver mi cara constantemente es agotador. Nadie debería tener que pasar por eso. Es una mierda, de verdad. No sé cómo pueden hacerlo las personalidades de la alta sociedad. Me está volviendo loca. Es un espacio increíblemente difícil de navegar.

Además, la intérprete ha asegurado comprender que cineastas como Martin Scorsese o Ridley Scott hayan manifestado una animadversión pública hacia el cine los superhéroes.

Lo entiendo. Llevan muchísimo tiempo haciendo películas fenomenales... No todas las películas son para todo el mundo. La belleza del arte es que puedes ser selectivo.

Con o sin críticas absurdas online, 'Supergirl' llegará a nuestras salas de cine el próximo 26 de junio.

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