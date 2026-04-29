Esta serie con Michelle Pfeiffer y Elle Fanning es tan especial que se ha convertido en mi nuevo lugar seguro. Y también en una de las mejores comedias del año

'Margo tiene problemas de dinero' es de esas series que te obligan a decidir desde el minuto uno si entras en su juego o no. La nueva ficción de David E. Kelley con Elle Fanning al frente y Michelle Pfeiffer como piezas clave del reparto parte de una premisa tan provocadora como incómoda: una joven madre que, sin red económica ni margen de maniobra, acaba encontrando en OnlyFans una vía de supervivencia.

A partir de ahí, la serie construye un relato que intenta ser a la vez social, emocional y casi satírico. Porque aquí nada es del todo casual, ni la rapidez con la que Margo monetiza su contenido, ni la forma en que su entorno reacciona, ni ese equilibrio constante entre drama y ligereza que evita que la historia se vuelva demasiado incómoda.

Suavizando los bordes

Margo entra en OnlyFans por impulso, empujada más por la urgencia económica que por una decisión meditada, pero lo que empieza como una solución improvisada se convierte rápidamente en un sistema de supervivencia. La serie muestra cómo la maternidad reciente condiciona cada paso de su vida, obligándola a reinventarse en un entorno digital donde la exposición corporal se convierte en una herramienta de trabajo.

A través de su evolución dentro de la plataforma, el relato va mezclando la precariedad material con una especie de creatividad forzada, donde Margo empieza a construir personajes, discursos y versiones de sí misma que le permiten sostener tanto su economía como su identidad.

David E. Kelley construye a Margo desde la ambigüedad constante, evitando deliberadamente encajarla en un arquetipo claro. No es una víctima absoluta ni una oportunista, sino alguien que toma decisiones complejas dentro de un sistema que no le deja muchas alternativas, lo que obliga al espectador a cambiar continuamente su forma de verla.

Esa tensión se mantiene durante toda la serie, porque cada acción parece comprensible desde un ángulo y cuestionable desde otro, y esa dualidad se convierte en el motor emocional del relato, más interesado en incomodar que en darnos respuestas directamente.

Todo parece diseñado para generar debate sin romper del todo el equilibrio del relato, lo que provoca que incluso los momentos más tensos mantengan una cierta distancia emocional. Esa decisión estilística hace que la serie sea accesible, pero también que a veces su impacto se diluya, como si estuviera constantemente midiendo hasta dónde puede llegar sin incomodar demasiado.

En medio de ese universo de contradicciones, Michelle Pfeiffer aporta el anclaje más sólido de la serie. Su personaje, la madre de Margo, combina protección, juicio y miedo a partes iguales, especialmente cuando descubre la forma en que su hija está sobreviviendo. Aquí, la interpretación de Pfeiffer le aporta al personaje muchas capas de complejidad, donde la decepción no borra el amor y la preocupación tampoco elimina la frustración, construyendo así una relación madre-hija que es lo que sostiene gran parte del peso total de la historia.

La tenéis en Apple TV.

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