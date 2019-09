'Pequeñas coincidencias': la comedia romántica de Antena 3 y Amazon comparte signos de identidad con 'Gym Tony'

Comienza septiembre y con él las cadenas de televisión españolas están empezando a sacar sus primeros estrenos. En esta ocasión toca hablar de 'Pequeñas coincidencias', creación de Javier Veiga y que ya se pudo ver en Amazon Prime Video el pasado mes de diciembre gracias al acuerdo entre la plataforma y Atresmedia.

Es curioso cómo viendo uno las promos que Antena 3 ha dedicado a la promoción del estreno esta noche de esta nueva serie, uno no sabe exactamente qué se va a encontrar. Tan pronto ponían una promo que dejaba claro que estábamos ante una comedia romántica como otras en la que incidían tanto en el drama que parecía una tragedia de las de gastar todo un paquete de pañuelos en cada episodio.

He de decir que algo tragedia es, pero no una intencionada. Y, echando la vista atrás a lo que hay detrás de la serie, tampoco me ha extrañado. Ya solo sabiendo que el responsable ha creado anteriormente 'Gym Tony' nos debe dar una pista sobre el nivel del humor que nos vamos a encontrar.

Dos protagonistas con el mismo destino

Javier Veigas y Marta Hazas interpretan a Javi y Marta, dos desconocidos que las circunstancias de la vida hacen que ambos tengan deseo de tener un hijo. Así contarán con la ayuda de sus allegados para trazar un plan para conocer a la pareja ideal con que conseguir ese noble objetivo, sucediéndose a lo largo de los episodios esas "pequeñas coincidencias" que dan título a la serie de ocho episodios.

Coincidencias propias de dos personas con la vida más o menos "hecha" que van por caminos paralelos pero que parecen, en un principio, condenados a no encontrarse jamás. A través de ellos vemos lo que pretende ser una plática sobre cómo se ve la maternidad/paternidad y el amor en tiempos modernos.

Y no he hablado todavía de que lo que empuja a los protagonistas a buscar este niño son sendas apariciones "espirituales" de los futuros hijos de los protagonistas, dotando una nueva dinámica a los protagonistas. Claro, todo esto cae en agua de borrajas por culpa de un humor tonto y estereotipado, como no podría ser de otra forma teniendo a Veiga detrás de la serie.

La comedia está poblada por un número de secundarios creados bajo las directrices de un manual de comedia obsoleto: el mejor amigo gay, el amigo fiestero, la hermano divorciado que se te planta en casa... y, teniendo en cuenta que apenas cuenta con un actor o actriz decente (Mariano Peña como mucho), el resultado no es nada bueno.

En lo poco que puede destacar 'Pequeñas coincidencias' es que luce bien a nivel de fotografía y que la dirección es bastante eficaz a la hora de contar la historia. Además, el que tenga episodios de cincuenta minutos juega bastante más a su favor de lo que podamos pensar. Aun así, cuesta entrar bastante en la propuesta de Amazon y Atresmedia.

Como comedia romántica y sobre el papel, 'Pequeñas coincidencias' es sencilla y no busca complicaciones más allá de contar la historia de Javi y Marta. Sin embargo, lo que nos encontramos en la pantalla es una serie que parece digna heredera de 'Gym Tony' porque parece hecha con la misma plantilla de chistes y con la misma ambición interpretativa (y, de hecho, comparte algún que otro actor). Un festival de clichés, estereotipos y situaciones tontas que manchan la historia de amor de los protagonistas.