Las 15 mejores series románticas para maratonear en San Valentín

Hay una expresión que se popularizó en su momento que es la de "Netflix and chill". Se refiere a ese momento en el que dos personas se acurrucan en el sofá para ver una película o serie... con segundas intenciones. Sí, no disimuléis, que en algún momento de la vida hemos caído en ese plan.

Seguimos dando amor con motivo de este San Valentín, aunque a algunos nos toque pasarlo en soledad (sniff). Si ya hemos visto películas antirrománticas y romances monstruosos, toca el turno de hacer la lista de 15 series románticas ideales para una tarde/noche de maratón.

'Jane the Virgin'

El día a día de Jane Gloriana Villanueva (Gina Rodriguez) y su maternidad virginal es explorado en la versión norteamericana de esta telenovela venezolana. Más allá del punto de partida de 'Jane the Virgin' (cuya cuarta temporada se está emitiendo ahora mismo en CW), nos encontramos con la gran búsqueda del amor por parte de la protagonista, y por parte de su madre e incluso su abuela. Un drama cómico que juega fantásticamente a ser un culebrón con sus giros y sus triángulos amorosos.

'Cómo conocí a vuestra madre'

Para búsqueda del amor la de Ted Mosby (Josh Radnor) durante las nueve temporadas que duró 'Cómo conocí a vuestra madre'. Si bien la madre era el macguffin de la serie, los romances y amoríos de la pandilla eran componente principal de las tramas de nuestros chicos y chicas... aunque en muchas ocasiones las ocurrencias de Barney (Neil Patrick Harris) nos hagan poner los ojos en blanco.

'Love'

Si hay algo en lo que parece haberse especializado Netflix es en las comedias románticas independientes. En 'Love' el siempre interesante Judd Apatow nos muestra la historia de una pareja, Mickey (Gillian Jacobs) y Gus (Paul Rust) y explora las diferentes perspectivas sobre el amor que tienen tanto ella como él.

'Lovesick'

Siguiendo con Netflix, hay que hablar de una de las series más frescas de su catálogo: 'Lovesick', la historia de Dylan, un joven chico al que diagnostican de clamidia y debe contactar con sus anteriores parejas sexuales.

'Tú yo y ella'

En 'You me her' conocemos la historia de un matrimonio normal pero con una crisis sexual que entra en una relación a tres cuando llega a su vida Izzy (Priscilla Faia). Lo que iba a ser un experimento para darle un poco de vidilla a la vida de casados se convierte en una relación romántica poliamorosa.

'Mis experiencias sexuales con Dick'

También con cierta índole poliamorosa surge 'I love Dick' la última y efímera producción de Jill Soloway en el que un matrimonio se muda a un pueblo del interior de Estados Unidos. Allí la esposa, Chris Krause (Kathryn Hahn), se encontrará irremediablemente atraída por el misterioso Dick (Kevin Bacon).

'Cucumber' y 'Banana' (y 'Tofu')

Uno de los últimos experimentos (y bastante desapercibidos) de Russell T. Davies fue el tríptico de temática gay formado por tres series: 'Cucumber', 'Banana' y 'Tofu'. Mientras que la última es un documental y la segunda es más "spin-off" de la primera con personajes del amplio espectro LGTB, en 'Cucumber' sigue la historia de un hombre de mediana edad (Vincent Franklin) y cómo retoma su vida tras una desastrosa cita con su novio.

'Outlander'

De las tierras altas nos encontramos con el drama temporal 'Outlander', la historia de una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que se ve trasladada sin saber cómo dos siglos en el pasado, en plenos levantamiento jacobitas del s. XVIII. Allí Claire (Caitriona Balfe) se encontrará con un clan perseguido por los británicos, comandados por un antepasado de su marido y se casará con Jamie (Sam Heughan), un rebelde.

'True Blood'

Si queremos meter en nuestra maratón un toque clásico de romances con vampiros, nada mejor que ver 'True Blood', donde Anna Paquin interpreta a Sookie, una joven camarera con poderes telepáticos que se enamora de un vampiro (Stephen Moyer) en un contexto de lucha por crear lazos entre la comunidad vampírica y la mortal y en el que muchos ven ese amor como una aberración.

'Luz de luna'

Pero si vamos a lo clásico, vayamos con clase: 'Luz de luna', uno de los grandes mitos televisivos. Bruce Willis y Cybyll Shepherd conforman una pareja de detectives privados irrepetible. Entre caso y caso veremos crecer la relación entre los sagaces protagonistas en una serie que sirvió de modelo a infinidad de ficciones posteriores.

'Sexo en Nueva York'

Quizá no haya habido serie sobre relaciones de pareja de todo grado tan influyente como 'Sexo en Nueva York'. Las desventuras de este grupo de mujeres y su estilo de vida, si bien puede que ahora si las vemos con ojos frescos seguramente encontremos cosas que nos rechinen, no hay duda de que ha marcado un antes y un después en cómo se representa la perspectiva femenina en el romance televisivo.

'Las cuatro estaciones de las Chicas Gilmore'

Si hay algo que logra con éxito la miniserie secuela de 'Las chicas Gilmore' es el comprimir su esencia, desarrollada durante un puñado de largas temporadas, en cuatro episodios. Tanto Lorelai como Rory se replantean sus vidas y, sobre todo, su futuro romántico en cuatro buenos episodios. Sobre todo me quedo con la relación entre Rory y Logan.

'Casual'

De la mano de Jason Reitman viene 'Casual', una comedia que gira en torno a Valerie (Michaela Watkins), una mujer recién divorciada que vive con su hermano Alex (Tommy Dewey). Juntos comenzarán a moverse de nuevo en el mundo de las citas y las relaciones románticas. La serie es una de las veteranas de Hulu y destaca por su impecable tratamiento de lo rutinario.

'Eres lo peor'

'You're the worst' es una de esas comedias de FX a las que hay que hacer bastante caso: la historia está protagonizada por una pareja que,** si bien tienen claro que "están a líos", cada vez se ven más implicados en su relación**. Con muy buena vis cómica pero si dejar de tratar asuntos serios, la comedia se mueve muy bien por su género y por las diferencias entre sus protagonistas.

'Younger'

Para finalizar toca hablar de 'Younger', en la que Sutton Foster interpreta a una "cuarentona" que, tras encontrarse en la práctica ruina, decide comenzar desde cero en una nueva carrera profesional. El problema es que con su edad es difícil acceder a un puesto decente, por lo que decidirá "rejuvenecerse". En el proceso conocerá a un joven de 26 años a quien oculta su edad real.