Amazon cambia drásticamente de dirección y se carga 'One Mississippi', 'Jean-Claude Van Johnson' y 'I love Dick'

Pocas cosas hay más terribles que ese momento en el que los ejecutivos de una cadena se reúne con el propósito de dar de comer al oso de la cancelación. Si bien si hablamos de cadenas generalistas americanas normalmente vemos qué series son las más que probables presas del insaciable animal, la opacidad de las estadísticas de las plataformas de streaming hace más difícil, por eso siempre nos preguntamos qué destino tendrán series de servicios como el de Amazon.

Pues resulta que este enero Amazon está de limpieza y ha decidido hacer una buena criba de comedias. ¿Cuáles han sido sus víctimas? pues las bajas ascienden a tres: Amazon ha cancelado la veterana 'One Mississippi' y las novatas 'Jean-Claude Van Johnson' y 'I love Dick'. Pero no todo son desgracias, ya que la plataforma ha confirmado que 'The Tick', su sitcom superheroica, tendrá segunda temporada.

Esto viene unido al hecho de decidir no encargar ninguna de las tres comedias de su última "temporada de pilotos", lo cual parece un claro indicativo de que se está replanteando seriamente su estrategia en su departamento de ficción televisiva girando por un lado más hacia el drama y, por otro hacia la búsqueda de series menos minoritarias que las que hemos estado viendo hasta ahora. De comedias solo quedan las premiadas 'Transparent', 'Mozart in the Jungle' y 'Marvelous Mrs. Maisel'.

La excepción (en cuanto a premios) que confirmaría la regla que es 'The Tick', cuya segunda mitad de la primera temporada se estrenará el próximo febrero, pero que ha sido todo un éxito. De hecho es la única comedia que se cuela en el top 5 de series más que recientemente publicó Amazon en el repaso de 2017 compartiendo lista con 'The Grand Tour', 'Sneaky Pete' y 'The man in the high castle'.

Aunque me fastidie alguna de estas cancelaciones, sobre todo la de 'One Mississippi' que me parece una de las dramedias más bonitas y necesarias que se producen actualmente, hay que reconocer que sí que se echan de menos bombazos en Amazon. Si la intención es virar hacia algo más mayoritario, este es un movimiento necesario para la empresa de Jeff Bezos siempre y cuando esto sirva para financiar obras más indies y minoritarias.