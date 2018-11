Tráiler de 'Pequeñas coincidencias': Javier Veiga quiere ser padre en la primera serie de ficción española de Amazon

Cuando se anunció que Atresmedia iba a "externalizar" su brazo productor en el sentido de que no todas sus series se verían en los canales del grupo, la estrategia me pareció bastante interesante teniendo en cuenta que ya estaban en un punto de crear ficciones que no tienen tanta cabida en las cadenas generalistas.

Una de esas series es 'Pequeñas coincidencias', una comedia romántica protagonizada por Javier Veiga y Marta Hazas que el grupo matriz de Antena 3 prepara en colaboración con Amazon Prime Video y que ya tiene un primer tráiler y fecha de estreno.

Así, el 7 de diciembre, fecha rara teniendo en cuenta que en España estamos en pleno puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción, Amazon estrenará en primicia en EEUU, Latinoamérica y España, los ocho episodios (de 50 minutos cada uno) que componen 'Pequeñas coincidencias'.

Javier Veiga, que prácticamente lo último que tuvo en cartera fue crear y aparecer de vez en cuando en 'Gym Tony', crea, dirige, escribe y protagoniza esta comedia en la que interpreta a un hombre que decide encontrar a la pareja perfecta para poder cumplir su deseo de ser padre.

La verdad es que no sé exactamente qué nos podemos encontrar, y el tráiler tampoco es que inspire entusiasmo. Lo que sí que me parece es una primera apuesta algo rara para ser la primera serie de ficción de Amazon España (recordemos que 'Six Dreams' es una serie documental).

Para los que no tengan el servicio de Amazon Prime pero se mueran de ganas por ver lo nuevo de Veiga, que no se preocupen: Atresmedia emitirá en algún momento de los próximos meses 'Pequeñas coincidencias' en alguno de sus canales.